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चेतावनी:48 घंटों में अर्नब की रिहाई हो नहीं तो सड़क पर उतरेंगे

मुंगेर4 घंटे पहले
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बैठक में मौजूद प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कर्मी
  • इंडियन जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन की बैठक में हुई चर्चा, गिरफ्तारी की निंदा की

मुंबई पुलिस द्वारा वरिष्ठ टेलीविजन पत्रकार अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किए जाने के मामले में गुरुवार को इंडियन जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन मुंगेर जिला कमेटी की बैठक हुई। जिसमें आईजेए के प्रदेश उपाध्यक्ष रणजीत विद्यार्थी ने कहा कि राजनीतिक साजिश के तहत अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई है। जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है। हम सभी अर्नब गोस्वामी की बाइज्जत रिहाई के लिए चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। जैन धर्मशाला सभागार में आयोजित आईजेए की बैठक की अध्यक्षता लालमोहन महाराज ने किया। जबकि संचालन महासचिव केएम राज कर रहे थे। बैठक में एक स्वर से देश के जाने-माने पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की घोर निंदा की गई तथा महाराष्ट्र पुलिस के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की गई। उपस्थित पत्रकार अपने हाथों में अर्नब गोस्वामी को रिहा करो..., पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करो ..., तथा लोकतंत्र पर हमला करना बंद करो आदि नारे लगा रहे थे। मौके पर प्रिंस कुमार, मनीष कुमार, पुनीत सिंह, अभिषेक कुमार, राज पुष्कर, मनीष कुमार, बिट्टू कुमार, संतोष कुमार, मो. इम्तियाज, अतहर खान, ओमप्रकाश पोद्दार के अलावा बड़ी संख्या में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मीडिया कर्मी मौजूद थे।

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