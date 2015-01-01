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निरीक्षण:बीडीओ व सीओ ने किया छठ घाट का निरीक्षण

संग्रामपुर4 घंटे पहले
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छठ पूजा को सही प्रकार से संपन्न कराने हेतु बीडीओ प्रेम प्रकाश एवं सीओ स्नेहा सत्यम द्वारा प्रखंड मुख्यालय के बेलहरनी नदी घाट, बदुआ नदी के कुमरसार, पृथ्वीचक, सहौड़ा, कहुआ, रानाडीह, मनियां तथा मुहानैय नदी के झिट्टी छठ घाट का निरीक्षण किया गया।निरीक्षण के उपरांत दोनों अधिकारियों ने बताया कि सभी नदियों एवं घाटों में पानी काफी कम है।जिससे किसी प्रकार के खतरे की संभावना नहीं दिखती।बेलहरनी नदी घाट पर गंदगी का अंबार देखा गया। पंचायत प्रतिनिधियों को निर्देश दिया गया है कि वे लोग भी अपने स्तर तथा जन सहयोग के माध्यम से घाटों पर बेहतर व्यवस्था करें।

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