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परीक्षा:एक दिसंबर से शुरू होगी बीएड द्वितीय वर्ष की परीक्षा

मुंगेर4 घंटे पहले
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मुंगेर विवि में बीएड द्वितीय वर्ष, सत्र 2018-20 की परीक्षा 1 दिसंबर से शुरू होगी। परीक्षा नियंत्रक डाॅ. अमर कुमार ने बताया कि परीक्षा 5 दिसंबर तक चलेगी। परीक्षा पहली पाली में होगी। परीक्षा संबंधी अन्य जानकारी विवि की वेबसाइट पर है।

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