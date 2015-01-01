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धनतेरस का असर:पर्व को लेकर बाजार में लौटी रौनक

संग्रामपुर4 घंटे पहले
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प्रखंड़ मुख्यालय के संग्रामपुर बाजार में गुरुवार को धनतेरस को लेकर सुबह से बाजार में खरीदारी करने वाले लोगों का तांता लगा था। खासकर बर्तनों व सोने-चांदी की दुकानों पर काफी भीड़ थी। संग्रामपुर बाजार के दुकानदारों ने बताया कि कोरोना के कारण व्यापार में स्थिति चिंताजनक थी पर त्योहारी सीजन से रौनक लौट आई है। लोग पहले की तरह खरीदारी कर रहे हैं। अधिकांश दुकानों के बाहर सैनिटाइजर रखे हैं। दीपावली व धनतेरस के साथ छठ को लेकर बाजार परिसर में बांस के बने सुप व डलिए की खरीदारी करने वालों की भीड़ रही।

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