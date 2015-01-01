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पथराव व गोलीबारी की घटना:संदलपुर में हुई गोलीबारी मामले में दोनों ओर से केस दर्ज, एक पक्ष ने 15 लोगों पर किया केस

मुंगेर3 घंटे पहले
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  • रंगदारी की मांग पर हवलदार के घर हुई थी फायरिंग, दो महिला हुई थी जख्मी

कासिम बाजार थाना क्षेत्र के संदलपुर में बीते बुधवार की सुबह दो पक्षों के बीच जमीन विवाद में हुए मारपीट, पथराव व गोलीबारी की घटना को लेकर दोनों पक्षों द्वारा आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। थानाध्यक्ष विनय कुमार सिंह ने बताया कि बुधवार को संदलपुर में हुए मारपीट की घटना को लेकर दोनों पक्षों द्वारा आवेदन दिया गया है। जिसमें एक पक्ष में गोली से घायल महिला जयराम यादव की पत्नी कविता देवी द्वारा आवेदन दिया गया है, जिसमें उसके द्वारा दूसरे पक्ष के सावन यादव, सौरभ यादव, सूरज यादव, निराला यादव, दिव्यांशु यादव, साकेत कुमार, रिषभ यादव सहित 8 अन्य लोगों पर आरोप लगाया गया है। आवेदन में लिखा कि उक्त लोग बुधवार को उसके घर पर हथियार लेकर आए और गाली-गलौज करते हुए कहने लगे की तुम्हारे इकलौते पुत्र की हत्या कर देंगे। जिसके बाद निराला यादव के कहने सावन यादव ने गोली चला दी, जो उसकी सास 75 वर्षीय सीता देवी के कलाई पर लगा। वहीं दूसरे पक्ष से निराला यादव की पत्नी अंजुला कुमारी द्वारा आवेदन देकर मामला दर्ज कराया गया है, जिसमें उसके द्वारा प्रमोद यादव, उत्तम यादव, शिवबालक यादव, जयराम यादव, अमरजीत यादव पर आरोप लगाया गया है। आवेदन में अंजुला कुमारी ने बताया है कि बुधवार को सभी नामजद आरोपी सुबह 7 बजे उसके घर पर हथियार लेकर आए और घर के बाहर बैठे उसके पुत्र को केस उठाने को कहने लगे।

राइफल के कुंदे से बेटे पर किया वार, घायल
दिव्यांशु यादव ने कहा कि तुम लोगों ने मुझे गोली मारी थी, इसलिए केस नहीं उठाऊंगा। जिसके बाद प्रमोद यादव ने अपने राइफल के कुंदे से मेरे पुत्र के हाथ पर वार कर घायल कर दिया। पुत्र के चिल्लाने पर जब लोग जमा होने लगे तो वे लोग केस उठाने की धमकी देते हुए और फायरिंग करते हुए वहां से भाग निकले। दोनों के आवेदन पर पुलिस जांच कर रही है।

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