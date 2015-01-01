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मांग:सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आम श्रद्धालुओं के लिए खोला जाए चंडिका स्थान

मुंगेर4 घंटे पहले
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  • सैकड़ों लोगों ने भास्कर को मैसेज भेजकर और फोनकर दी प्रतिक्रिया, बोले- जब मंत्री मंदिर जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं

कोरोना संक्रमण के कारण बीते कई माह से बंद मुंगेर के प्रसिद्ध शक्तिपीठ चंडिका स्थान मंदिर का गर्भगृह श्रद्धालुओं के पूजा-अर्चना और जलार्पण के लिए बंद है। मंदिर बंद रहने के कारण आस्था से जुड़े श्रद्धालु चंडिका स्थान के मुख्य गेट पर लगे ताला के बाहर ही जलार्पण कर पूजा-अर्चना करते हैं। लेकिन मंत्री और अन्य खास लोगों के मामलों में यह नियम फेल हो जाता है। बीते मंगलवार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने प्रशासनिक नियमों को धत्ता बताते हुए परिवार सहित मंदिर में पूजा की थी। मंत्री द्वारा पूजा किए जाने के बाद जिले में यह बहस तेज हो गई कि जब मंत्री पूजा कर सकते हैं तो आमलोग क्यों नहीं? दैनिक भास्कर ने गुरुवार को “जनता के लिए 6 माह से बंद चंडिका स्थान को मंत्री ने खुद के लिए रात 9 बजे खुलवाया, पूजा-अर्चना भी की’ नामक शीर्षक सेे खबर प्रकाशित करते हुए यह सवाल उठाया था कि जब मंत्रीजी मंदिर में पूजा करें तो उसे भक्ति कहा जाए और श्रद्धालु जाना चाहे तो काेरोना संक्रमण फैलने की बात कह कर मंदिर को बंद क्यों रखा जाए। साथ ही दैनिक भास्कर ने अपने सुधि पाठकों से चंडिका स्थान खुले या नहीं इस विषय पर व्हाट्स एप नंबर 7992236638 और 8750866023 जारी करते हुुए प्रतिक्रिया मांगा था। इन दोनों नंबर पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कोविड-19 के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की शर्तों के साथ मंदिर का ताला श्रद्धालुओं के लिए खोले जाने की मांग की है।

नियमों को ताक पर रखकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे द्वारा पूजा किया जाना गलत, की जाए कार्रवाई

पैसा लेकर पंडों द्वारा गुपचुप तरीके से होती पूजा| वासुदेवपुर निवासी सोनू कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया में बताया कि मंदिर में ताला लगा रहने के बावजूद पंडाें द्वारा पैसा लेकर कई श्रद्धालुओं को पूजा कराया जाता है। ऐसे में सभी श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खोल कर सोशल डिस्टेंशिंग के तहत पूजा कराया जाना चाहिए। ताकि सभी श्रद्धालु पूजा कर सकें। श्रद्धालु विभाष वत्स ने प्रतिक्रिया में कहा है कि सरकारी गाइडलाइन के तहत मंदिर खुलना चाहिए।

अनुमति दे जिला प्रशासन
दो नंबर गुमटी निवासी सुदर्शन कुमार, कासिम बाजार निवासी पीके दूबे, घसियार मोहल्ला निवासी आनंद कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चंडिका स्थान मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोलने की मांग की है। सबों ने मंदिर को सोशल डिस्टेंशिंग का अनुपालन करते हुए कोविड-19 के लिए जारी गाइडलाइन के अनुसार मंदिर खोलने और श्रद्धालुओं को पूजा अर्चना की अनुमति दिए जाने की मांग की।

दूरी का पालन करते हुए हो पूजा
पूरबसराय निवासी मोती पान भंडार संचालक ने कहा कि सोशल डिस्टेंशिंग का अनुपालन कराते हुए मंदिर खोले जाने की बात कही। तोपखाना बाजार निवासी वीणा देवी, मंगल बाजार निवासी युवक के अलावा कई अन्य लोगों ने मंदिर खोलने की बात लिखी।

कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए ही मंदिर को बंद कराया गया है। इस संबंध में श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए गाइडलाइन के अनुसार ही निर्णय लिया जाएगा।
रचना पाटिल, डीएम सह चंडिका स्थान न्यास समिति की अध्यक्षा

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