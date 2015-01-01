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कार्रवाई:तत्कालीन एसपी लिपि सिंह पर गोली चलवाने का आरोप, सीजेएम कोर्ट में सात लोगों पर प्राथमिकी

मुंगेर4 घंटे पहले
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  • बड़ी दुर्गा महारानी समिति के कार्यकर्ता दयानंद कुमार उर्फ कैलू ने दायर किया वाद

दुर्गा प्रतिमा विसर्जन में पुलिस की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई एवं पूर्व एसपी लिपि सिंह द्वारा आदेश नहीं मानने पर गोली मारने के आदेश दिए जाने को लेकर सीजेएम कोर्ट में परिवाद दाखिल किया गया है। दायर वाद पर सुनवाई के बाद सीजेएम ने अभिलेख की जांच एवं विचारण के लिए एसीजेएम प्रथम के न्यायालय में भेज दिया हैं। बड़ी दुर्गा महारानी समिति के कार्यकर्ता दयानंद कुमार उर्फ कैलू ने वाद पत्र दायर करते हुए विजयादशमी की रात हुई घटना और मामले की लीपापोती में लगी तत्कालीन एसपी और अन्य पुलिस अधिकारियों की कारगुजारियों का खुलासा किया है। दायर वाद में घटनास्थल बड़ी बाजार से मुंगेर बाटा चौक बताया है। दायर वाद के अनुसार 26 अक्टूबर की रात बड़ी दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन हेतु अपने निश्चित मार्ग से होते हुए एमसीएन चैनल के तीन बटिया चौक पर पहुंची, जहां कुछ देर के लिए प्रतिमा को रखा गया था। तभी वहां पूर्व एसपी लिपि सिंह एवं एसडीओ दल-बल के साथ आए और गाली-गलौज करने लगे। फिर दुर्गा प्रतिमा को कंधा देने वाले कहार कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बेरहमी के साथ पीटना शुरू कर दिया, जिससे भगदड़ मच गई।

कान में गहरा जख्म अभी करा रहे इलाज
वाद में यह भी बताया गया कि विसर्जन यात्रा सदर एसडीओ के निर्देशित ज्ञापांक 681 दिनांक 8 अक्टूबर 2020 के आलोक में निकाली गई थी। इसके बाद भी पुलिस ने श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की। दयानंद ने अपने शिकायती पत्र में लिखा कि पुलिस ने लाठी से मेरी पीठ, कान एवं शरीर के अन्य हिस्सों पर मारा गया। मेरे कान में गहरी चोट लगी है। जिससे वादी को अब सुनाई नहीं दे रही है। वह सदर अस्पताल में अपना इलाज करा रहा है।

10 धाराओं में प्राथमिकी हुई दर्ज
सीजेएम कोर्ट में दायर किए गए वाद में पूर्व एसपी लिपि सिंह, एसडीओ सहित सभी सातों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 147, 148, 149, 323, 324, 325, 504, 326, 307 एवं 407 लगाया गया है। बता दें कि इससे इतर 26-29/10 मामले में पुलिस की ओर सात प्राथमिकी पहले से दर्ज है। जिसकी छानबीन की जा रही है। डीआईजी पहले ही कह चुके हैं कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।

बात नहीं मानने पर गोली मारने को बोलीं

हालांकि थोड़ी देर बाद फिर वहां से बड़ी दुर्गा प्रतिमा को कंधा देकर बाटा चौक पहुंचाया गया। इसी दौरान पूर्व एसपी लिपि सिंह ने गाली देते हुए लोगों को मारने और बात नहीं मानने पर गोली मारने को कहा।

एसपी, एसडीओ व तीन एसआई पर प्राथमिकी
दयानंद ने आगे बताया कि थानाध्यक्ष द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं करने के कारण वह न्यायालय में आया। इस मामला में 9 लोगों को चश्मदीद गवाह बनाया गया है। दर्ज नालसी वाद 779 सी 2020 में सात अभियुक्तों में पूर्व एसपी लिपि सिंह, एसडीओ खगेशचंद्र झा, एसपी के निजी सुरक्षा गार्ड बताए जाने वाले कृष्णा कुमार व धर्मेंद्र कुमार, कोतवाली थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह, कासिम बाजार थानाध्यक्ष शैलेश कुमार के साथ मुफ्फसिल थानाध्यक्ष ब्रजेश कुमार शामिल है।

लाठीचार्ज व फायरिंग का आदेश किसने दिया, यह समझ से परे: एसडीओ

वहीं इस मामले में एसडीओ खगेशचंद्र झा ने बताया कि वे विजयादशमी के दिन चुनाव को लेकर व्यस्त थे। देर रात डीएम द्वारा सूचना दिए जाने पर उन्होंने बड़ी दुर्गा प्रतिमा के साथ चल रहे कार्यकर्ताओं को समझाकर प्रतिमा को बाटा चौक तक पहुंचवाया, जहां अचानक पीछे मुड़कर देखने के बाद उन्होंने पाया कि दीनदयाल चौक पर हंगामा हो रहा है। पुलिस जवानों को लाठी चार्ज या गोली चलाने का आदेश किसने दिया यह भी उनके समझ से बाहर है। हंगामे को देखते हुए उन्होंने अविलंब डीएम राजेश मीणा को इसकी जानकारी दी व बड़ी दुर्गा पूजा समिति सदस्यों से प्रतिमा को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया बल्कि खुद भी मदद कर प्रतिमा को शहीद भगत सिंह चौक तक पहुंचाया।

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