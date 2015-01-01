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कैसे मनेगी दीवाली:विवि के संविदाकर्मियों को 6 महीने से नहीं मिला वेतन

मुंगेर4 घंटे पहले
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  • बिना वेतन परिवार चलाना मुश्किल, कैसे होगी त्योहारों की खरीदारी, चिंता में कर्मी

मुंगेर विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में कार्यरत संविदाकर्मियों को लगभग 06 महीने से मानदेय नहीं मिला है। कुछ कॉलेजों के कर्मचारियों को तो 17 महीने से बकाये मानदेय का भुगतान लंबित है। दुर्गा पूजा के बाद अब दीवाली और छठ की खरीदारी कैसे होगी, संविदाकर्मी इस चिंता में हैं। संविदाकर्मी आशीष कुमार, संतोष चौधरी सहित अन्य ने बताया कि वाजिब परिश्रम करने के बाद भी पारिश्रमिक नहीं मिलने से वे आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। हमलोग साल भर से आश्वासनों के घूंट पीकर निराश होने लगे हैं। एक तो हमलोगों को राजभवन के गाइडलाइन के अनुसार 11 महीने की बजाय 03 महीने का सेवा विस्तार दिया जाता है। उसपर भी आर्थिक मार यह कि समय पर मानदेय का भुगतान नहीं किया जाता है।

एरियर सहित मानदेय भुगतान को लेकर अधिकारियों से मिलने की तैयारी में संविदाकर्मी

केएमडी कॉलेज के आशीष कुमार, आरएस कॉलेज तारापुर के संतोष कुमार चौधरी, केडीएस कॉलेज के बबलू कुमार, डीएसएम कॉलेज झाझा के पवन कुमार, कोसी कॉलेज खगड़िया के रजनीश कुमार तथा बीएनएम कॉलेज बड़हिया के चुन्नु कुमार ने बताया कि वे लोग जल्द मानदेय भुगतान के लिए जल्द पदाधिकारियों से मिलने वाले है। जहां राजभवन के गाइडलाइन के अनुसार तीन महीने की बजाय 11 महीने के सेवा विस्तार और नियमित तौर पर मानदेय के भुगतान की मांग करेंगे। हमलोग जैसे अल्पवेतन भोगी को समय पर भुगतान ना होेने से भयंकर आर्थिक तंगी के दौर से गुजरना पड़ता है। उन्होंने बताया कि मार्च 2019 से जनवरी 2020 (11 माह), मार्च 2020 से जून 2020 (3 माह), अगस्त 2020 से अक्टूबर 2020 (3 माह) तक मानदेय का भुगतान नहीं हो पाया है।

संविदाकर्मियों पर मानदेय में बढ़ोत्तरी भी लंबित
कुछ दिनों पूर्व विवि पदाधिकारियों द्वारा 10 फीसदी मानदेय बढ़ोत्तरी की घोषणा भी अब तक ढ़ाक के तीन पात ही साबित हुए हैं। जबकि अखबारों में भी यह घोषणा प्रकाशित हुई थी। ईपीएफ के अंशदान में कटौती का मामला भी उलझा हुआ है। संविदाकर्मी आशीष कुमार ने बताया कि सेवा विस्तार के मामले में वे राजभवन के निर्देश के आलोक में विधान पार्षद डा. संजीव सिंह से मिले थे अपनी मांगों से संबंधित पत्र सौंपा था।

एफए के बाहर रहने के कारण हो रही देरी
एफए(वित्तीय परामर्शी) के मुख्यालय से बाहर रहने की वजह से भुगतान का मामला अटका हुआ है। इस दिशा में प्रयास चल रहा है। संविदाकर्मियों को बकाये मानदेय के जल्द भुगतान का प्रयास चल रहा है। कर्नल विजय कुमार ठाकुर, कुलसचिव

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