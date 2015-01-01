पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

मांग:चुनाव के समय निर्गत आई कार्ड मामले की डीएम से जांच की मांग

मुंगेर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • नेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने डीएम से की डीपीआरओ की शिकायत

विधानसभा चुनाव के दौरान जिला प्रशासन द्वारा जिस पक्षपातपूर्ण तरीके से चुनाव कवरेज के लिए पत्रकारों के लिए आईकार्ड निर्गत किए गए, उसकी जांच की मांग नेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने डीएम से की है। एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा है कि हाल के दिनों में यह देखने को मिला है कि डीपीआरओ कार्यालय वैसे पत्रकारों की टोली के इर्द-गिर्द घूम रही है जो उनके आवभगत में रहेते हें। इनमें कुछ वैसे भी पत्रकार हैं जो महज ऐसे ही मौके पर निकलते हैं। वैसे पत्रकार सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में प्रतिदिन हाजिरी बजाते हैं। उन्हें विधानसभा चुनाव कवरेज का आई कार्ड मिलता है। जो वहां नहीं जाते हैं उन्हें आईकार्ड निर्गत नहीं की जाती है। अब इसे डीपीआरओ साहब की महिमा ही कही जा सकती है कि राष्ट्रीय स्तर के सभी अखबारों के पत्रकारों से उनका परिचय पत्र व फोटो की मांग की गई लेकिन कुछ गिने चुने लोगों के नाम प्रेस पास निर्गत किया गया जबकि उनके आवभगत में लगे वैसे लोग जो यूट्यूब या स्थानीय रूप से व्हाट्सएप पर अलग अलग नामों से खबर बनाते हें उनके नाम प्रेस पास जारी कर दिया गया। जबकि उनमें कुछ वैसे भी है जो पुरोहिताई का काम करते हैं या फिर रेडिमेड की दुकान चलाते हैं। एसोसिएशन ने डीपीआरओ की भूमिका पर सवाल उठाते हुए डीएम रचना पाटिल से विधानसभा चुनाव सहित अन्य कई मामलों के जांच की मांग की है। मामले में डीएम रचना पाटिल ने कहा कि इस मामले मे जांच करेंगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें