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मांग:26-29/10 मामले की निष्पक्ष जांच की मांग

मुंगेर4 घंटे पहले
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सामाजिक संगठन नौवागढ़ी के सदस्य गौरव भारती एवं प्रीतम कुमार सहित अन्य ने प्रतिमा विसर्जन कांड की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। सदस्यों ने कहा है कि बिना जांच के आरोपित किए गए लोगों की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए।

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