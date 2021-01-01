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आक्रोश:सरकारी फरमान की प्रति जला कर कानून के विरोध में किया प्रदर्शन

मुंगेरएक घंटा पहले
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  • 50 की उम्र में शिक्षक कर्मचारियों का सरकार के सेवानिवृत्ति आदेश से आक्रोश

बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ (गोपगुट) शाखा मुंगेर के आह्वान पर शहर में दो अलग-अलग गुटों ने अलग-अलग स्थानों पर बुधवार को बिहार के अनिवार्य सेवानिवृत्ति को लेकर जारी सरकारी फरमान को लेकर सरकार के आदेश की प्रति को जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने एकजुटता दिखाते हुए सरकार के इस आदेश को काला कानून करार देते हुए आंदोलन की कड़ी चेतावनी दी।

सदर अस्पताल के समीप बिहार राज्य अराजपत्रित महासंघ गोपगुट ने सरकारी आदेश की प्रति जला कर सरकार की इस निति और कानून का विरोध प्रदर्शन किया। उसका नेतृत्व संघ के अध्यक्ष राजकुमार एवं जिला सचिव रंजन कुमार ने संयुक्त रूप से किया। वक्ताओं ने कहा कि सरकार का यह आदेश काला कानून है। 50 वर्ष पूरी कर चुके सरकारी कर्मी को हटाने की साजिश की जा रही है।

उन्होंने मांग की कि सरकार अविलंब इस आदेश को वापस ले। नियोजित शिक्षक कर्मचारियों की सेवा नियमित करें। महासंघ के पूर्व से लंबित चले आ रहे 15 बिंदुओं को अविलंब लागू करे अन्यथा सबों का आक्रोश बढ़ रहा है। सतीश कुमार ने कहा कि सरकार कर्मचारी विरोधी नीति अपना रही है।

केंद्र सरकार से भी चार श्रम विरोधी, मजदूर विरोधी नियमों को वापस लेने की मांग हमलोग करते है। मौके पर बीडी राम, मो. अफजल हुसैन, गीता देवी, रंजना कुमारी, नीतू कुमारी, रागनी कुमारी, शैलेंदु कुमार, रविंद्र सिंह, प्रह्लाद भारती, मो. तस्लीमउद्दीन, कृष्णरंजन सहित अन्य मौजूद थे।

वहीं दूसरी ओर मुंगेर शाखा के अध्यक्ष बालेश्वर प्रसाद यादव के नेतृत्व में किला परिसर स्थित अंबेडकर चौक पर सरकार के आदेश की प्रति जलाई गई। वक्ताओं ने कहा कि शिक्षक एवं कर्मचारियों के कार्यक्षमता, कार्यकलाप एवं अन्य मुद्दे का बहाना बनाकर बिहार सरकार कर्मचारी व शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति लागू करने पर अमादा है। सभी कर्मचारी चट्टानी एकता के साथ इस जन-विरोधी कानून का विरोध करेंगे। मौके पर सरकारी कर्मी रामानंद शर्मा, प्रवीण कुमार, विजय पासवान, देवानंद राम, संजय कुमार पांडेय, जगनारायण राय सहित अन्य मौजूद थे।

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