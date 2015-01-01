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बाजार में धन बरसा:30 करोड़ का धनतेरस 10 करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक सामान, 7 करोड़ के वाहन और 6 करोड़ रुपए के जेवरात बिके

मुंगेर3 घंटे पहले
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धनतेरस पर गुरुवार को बाजार में खरीदारी करते लोग।
  • कोरोना के कारण 20 करोड़ कम का कारोबार, 9 करोड़ कम के जेवरात बिके
  • चांदी के सिक्के व गणेश-लक्ष्मी की मूर्तियों की जमकर बिक्री, दोपहर 2 बजे के बाद से सड़कों पर जाम की स्थिति
  • 800 वाहनों की हुई खरीदारी 20 चार चक्के गाड़ी की बिक्
  • मान्यता के अनुसार लोगों ने की झाड़ू व बर्तन की खरीदारी

धनतेरस पर बाजार में खरीदारी को लेकर कोरोना काल का असर दिखा। पिछले वर्ष धनतेरस पर 50 करोड़ का कारोबार हुआ था, वहीं इस वर्ष लगभग 30 करोड़ का कारोबार हुआ। सबसे ज्यादा 10 करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों की बिक्री हुई। 7 करोड़ के दो व चार पहिया वाहन बिके। 800 से ज्यादा दो व चार पहिया वाहनों की बिक्री हुई। लगभग 6 करोड़ के सोने व चांदी के जेवरातों की बिक्री हुई। 6 करोड़ के जेवरात के अलावा चांदी के सिक्के व चांदी से बने गणेश-लक्ष्मी की मूर्ति की बिक्री हुई। मान्यता के अनुसार लोगों ने नारियल व फूल झाड़ू के अलावा पीतल, कांसा के बर्तनों की खरीदारी की। स्टील के बर्तनों की भी बिक्री हुई। दोपहर 2 बजे के बाद से लोगों में खरीदारी को उत्साह दिखा। देर रात 9 बजे तक बाजार में खरीदारों की भीड़ रही। बांटा चौक, महात्मा गांधी चौक और बेकापुर रोड में दिन भर जाम की स्थिति रही। बुलियन मर्चेंट एसोसिएशन के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स सामान में सबसे अधिक एलईडी, फ्रीज और वाशिंग मशीन की बिक्री हुई। बेकापुर रोड और मुख्य रोड में मिट्टी के दीये व गणेश लक्ष्मी की मूर्ति की दुकानें सजी थीं। जहां लोगों ने खरीदारी की।

52500 रुपए प्रति 10 ग्राम की दर से बिका सोना
सोने व चांदी के जेवरात की खरीदारी के लिए ज्वेलरी दुकान में ग्राहकों की भीड़ रही। हालांकि रेट अधिक रहने से सोने के जेवरात की बिक्री अन्य वर्ष के अनुपात में कम हुई। हर वर्ष 12-15 करोड़ के जेवरात की बिक्री होती थी, इस साल 6 करोेड़ के ही जेवरात बिके। सोने के जेवरात बाजार में 52500 रुपए प्रति 10 ग्राम व चांदी के जेवरात 650 रुपए प्रति दस ग्राम की दर से बिका। 999 मार्का के 10 ग्राम चांदी के सिक्के 650 रुपए और चांदी 11.5 ग्राम के पुराने सिक्के 900 से 1000 रुपए में बिके।

बड़ी साइज की एलईडी व वाशिंग मशीन की डिमांड
धनतेरस पर बाजार में बड़ी साइज की एलईडी और आॅटोमैटिक व सेमीऑटोमैटिक वाशिंग मशीन और फ्रीज की डिमांड सबसे अधिक रही। शहरवासियों ने 50 से 60 हजार रुपए की एलईडी और 22 से 25 हजार रुपए के ऑटोमैटिक वाशिंग मशीन और विभिन्न कंपनियों के डबल डोर रेफ्रिजिरेटर की ज्यादा खरीदारी की। एंड्रॉयड मोबाइल की भी जमकर बिक्री हुई। युवक-युवतियों ने एंड्रॉयड मोबाइल की खूब खरीदारी की।

धनतेरस पर बाजार में बिके वाहन व अन्य सामान
होंडा की बाइक व स्कूटी 400 पीस
हीरो की बाइक व स्कूटी 150 पीस
ई-रिक्शा 150 पीस
यामहा की स्कूटी और बाइक 40 पीस
चार पहिया वाहन 20 पीस
सोने-चांदी के जेवर व सिक्के 06 करोड़ लगभग
इलेक्ट्रॉनिक सामान 10 करोड़ लगभग

सबसे अधिक स्कूटी, ई-रिक्शा और ग्लैमर बाइक की हुई बिक्री
हीरो की ग्लैमर बाइक, होंडा की एक्टिवा स्कूटी और 125 सीसी की सीडी 125 व ड्रीम बाइक के अलावा ई-रिक्शे की बिक्री हुई। 150 से ज्यादा ग्लैमर और स्पलेंडर बाइक, 40 से ज्यादा यामहा का एफजेड और स्कूटी, 400 से ज्यादा होंडा की 125 सीसी की सीजेड बाइक, एक्टिवा 6जी, और ड्रीम बाइक की बिक्री हुई। चार चक्का वाहनों में मारूति शोरूम से मारूति कंपनी की 10 कार, महिंद्रा के शंकर मोटर्स से 10 चार चक्का वाहनों में 4 टियागो, 4 नैक्सॉन और 2 टिगोर की बिक्री हुई।

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