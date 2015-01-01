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निर्देश:लंबित कांडों के निष्पादन का डीआईजी ने दिया निर्देश

मुंगेर3 घंटे पहले
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मुंगेर रेंज के डीआईजी मनु महाराज ने गुरुवार को अपने कार्यालय में प्रभारी एसपी राजीव रंजन के साथ बैठक किया। इस दौरान उन्होंने प्रभारी एसपी को निर्देश देते हुए कहा कि अभी भी गुप्त सूचना मिल रही है कि कई थाना क्षेत्र में चोरी-छिपे शराब की बिक्री हो रही है। सभी थानाध्यक्ष को हिदायत दें कि जिस भी थाना क्षेत्र में शराब बनाने के साथ बिक्री हो रही है उसे जल्द से जल्द खत्म करें अन्यथा वैसे थानाध्यक्ष को चिह्नित कर कार्रवाई किया जाएगा। वहीं उन्होंने लंबित कांडों के निष्पादन को लेकर भी प्रभारी एसपी से चर्चा की। उन्होंने कहा कि जिस थाने में लंबित पड़े कांडों का निष्पादन नहीं हो रहा है वैसे केस का जल्द से जल्द निष्पादन कर आरोपियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सजा दिलवाएं।

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