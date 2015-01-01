पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

मांग:शौचालय निर्माण की डीएम से जांच की मांग

मुंगेर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

सदर प्रखंड क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की लगातार शिकायतें मिल रही है। इसी कड़ी में जिला राजद के प्रवक्ता मंटू शर्मा ने बयान जारी कर नव पदस्थापित डीएम रचना पाटिल से सदर प्रखंड क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन योजना की जांच कराने की मांग की है। श्री शर्मा ने कहा है कि एक और जहां नए शौचालय बनाने वाले लोगों को प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रही है। वहीं दूसरी ओर बिचौलियों के माध्यम से पुराने शौचालय वाले लाभार्थी को प्रोत्साहन की राशि दी जा रही है। जिला प्रवक्ता ने आगे कहा कि खासकर नौवागढ़ी दक्षिणी, नौवागढ़ी उतरी,तथा तारापुर दियारा पंचायत में ऐसे कई मामले हैं। जिसकी जांच हो तो स्वच्छ भारत मिशन के अधिकारियों की पोल खोल सकती है।राजद नेता ने कहा कि पुराने शौचालय के नाम पर प्रोत्साहन राशि दिलाने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा दो से 4000 रुपया अवैध रूप से वसूले जा रहे हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें