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समीक्षा:‘मतगणना केंद्र पर गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित कराएं’

मुंगेरएक घंटा पहले
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भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने शनिवार की शाम वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा मतगणना को लेकर किए जा रहे तैयारियों की समीक्षा की। इस मौके पर आयोग के अधिकारियों ने मतगणना को लेकर डीएम सहित तीनों विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया। इस मौके पर अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि मतगणना का कार्य शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष माहौल में संपन्न कराया जाय। इसके अलावा मतगणना के दौरान कोविड-19 को लेकर जारी की गई गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करें। अर्थात मतगणना केंद्र पर सभी लोगों की थर्मल स्कैनिंग हो तथा मास्क पहनकर ही लोग मतगणना केंद्र में प्रवेश कर सकेंगे। वहीं सभी के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाय। इसके साथ ही कोरोना को ध्यान में रखते हुए मतगणना हॉल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मतगणना टेबल लगाया जाय। जबकि बड़े पर्दे पर कंट्रोल यूनिट द्वारा प्रदर्शित परिणाम को दिखाया जाय। जबकि जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम रचना पाटिल ने अधिकारियों को मतगणना को लेकर अब तक की गई तैयारियों के बारे में जानकारी दी।

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