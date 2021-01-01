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उल्लंघन:प्रतिबंध के बाद भी डीडीसी ऑफिस में बन रही सड़क में गंगा के बालू का हो रहा प्रयोग

मुंगेरएक घंटा पहले
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  • सरकारी कार्यालय में ही सरकारी आदेश की उड़ रही धज्जियां, लोगों में चर्चा का विषय

सरकार की सख्ती के बावजूद जिले में गंगा नदी के किनारे जमे बालू का अवैध खनन जारी है। बालू माफियाओं के अवैध खनन से गंगा के तटों पर बड़े-बड़े जानलेवा गड्ढे बन गये हैं। जिससे हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इन गड्ढों में डूबने से लोगों की जान भी सकती है।

अवैध बालू खनन से गंगा नदी के किनारे कछार की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हद तो यह है कि डीआरडीए कार्यालय परिसर में बन रहा पीसीसी सड़क में भी जेई अनिल कुमार की मिलीभगत से गंगा बालू का उपयोग किया जा रहा है। मामले में पूछे जाने पर जेई ने बताया कि डीआरडीए कार्यालय में पहले से ही गंगा का बालू पड़ा हुआ था जिसे सड़क निर्माण में उपयोग किया जा रहा है। यह सड़क किसी सरकारी योजना से नहीं बनाया जा रहा है।

लेकिन जब गंगा बालू के उठाव पर जब सरकार के द्वारा प्रतिबंध है तो फिर डीडीसी कार्यालय के पीछे निर्माणाधीन सड़क में गंगा का बालू उपयोग किया जा रहा है। सड़क पर बालू का उपयोग किये जाने पर न तो डीडीसी महोदय की नजर पड़ रही और ना ही जिप अध्यक्ष का। ऐसे में अगर आला अधिकारी ही नियम का उल्लंघन करेंगे तो आम लोग सरकार के आदेश की क्यों नहीं धज्जियां उड़ाएंगे।

फोर्ट एरिया में सरेआम गंगा के बालू का उपयोग करना और बालू माफिया के द्वारा जहां-तहां बालू की बिक्री करना यह प्रशासनिक पदाधिकारी के लिए चुनौती बन गया है। बालू माफिया पर या काम करा रहे जेई पर अधिकारियों के द्वारा क्या संज्ञान लिया जाएगा यह स्थानीय लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है।

स्थानीय थाना को करनी थी गश्ती, पर नहीं होता

सरकार की नई नियमावली व पुलिस की सख्ती के बाद भी गंगा में बालू का अवैध खनन जारी है। इसको लेकर सरकार ने नियमों में बदलाव कर गंगा नदी व नदी को कछार से बचाने के लिए थाने को गश्ती की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन इसके बाद भी गंगा में खुलेआम खनन जारी है। इस अवैध धंधे में सबसे अधिक वे लोग हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, या फिर बाहुबली है। जिसके एवज में उनको कुछ राशि मिलती है। मोटी रकम धंधे से जुड़े ठेकेदार व कारोबारी लेते हैं।

सड़कों पर बालू लदे वाहन करते ग्राहक का इंतजार

जिले के मनियारचक, महेशपुर, कल्याणपुर, घोरघट, शंकरपुर, सिंधिया, हेमजापुर समेत कई घाटों पर हर दिन बालू का अवैध खनन चल रहा है। प्रति दिन दर्जनों ट्रैक्टरों को हेरु दियारा शहीद स्मारक के समीप सड़कों पर बालू से लदा ढोते देखा जाता है। इतना ही नहीं ट्रक एवं ट्रैक्टरों पर लदा बालू बिक्री करने के लिए ग्राहकों के इंतजार में खड़ी रहती है जिस पर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है।

जेई पर की जाएगी कानूनी कार्रवाई

अवैध रूप से बालू खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। अवैध तरीके से बालू खनन करने वाले माफिया किसी भी कीमत पर नहीं बख्शे जाएंगे। सड़क निर्माण में अगर बालू का उपयाेग किया गया है तो जांच के बाद जेई पर भी कानूनी कारवाई की जाएगी।

-निधि कुमारी, जिला खनन पदाधिकारी, मुंगेर

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