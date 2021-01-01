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परीक्षा:पीजी सेमेस्टर-1 परीक्षा के सातवें दिन 3 निष्कासित

मुंगेरएक घंटा पहले
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  • मुंगेर विश्वविद्यालय में चल रही है पीजी की परीक्षा

मुंगेर विश्वविद्यालय द्वारा जेआरएस कॉलेज स्थित परीक्षा केंद्र पर संचालित किए जा रहे पीजी सेमेस्टर-1 शैक्षणिक सत्र 2019-21 की परीक्षा के सातवें दिन की परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गई। इस क्रम में कदाचार के आरोप में 3 परीक्षार्थियों को निष्कासित कर दिया गया।

इस बाबत परीक्षा नियंत्रक डाॅ. अमर कुमार ने बताया कि पीजी सेमेस्टर-1 परीक्षा के सातवें दिन की परीक्षा में कुल 303 परीक्षार्थियों के स्थान पर कुल 276 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। जबकि 27 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। केवल एक पाली में संपन्न सातवें दिन की परीक्षा में ग्रुप-ए में शामिल विज्ञान एवं वाणिज्य तथा ग्रुप-बी में शामिल कला के पेपर-सीसी-4 की परीक्षा संपन्न हुई।

जबकि गुरुवार को आठवें दिन ग्रुप-सी और डी में शामिल कला के पेपर-सीसी-4 की परीक्षा होगी। उल्लेखनीय हो कि मुंगेर विवि के दो कॉलेजों में पीजी की पढ़ाई होती है। जिसमें मुंगेर स्थित आरडी एंड डीजे कॉलेज और खगड़िया स्थित कोसी कॉलेज शामिल है।

जहां के पीजी प्रथम सेमेस्टर के छात्र-छात्राओं की परीक्षा इस समय चल रही है। इससे पहले पीजी सेमेस्टर-2 की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। बताते चले कि मुंगेर विवि में पीजी विभाग शुरू कराने की लंबे समय से मांग की जा रही है। लेकिन अभी तक पीजी विभाग शुरू नहीं किया जा सका है।

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