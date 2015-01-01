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परीक्षा:जेआरएस में हुई पार्ट-2 की प्रायोगिक परीक्षा

मुंगेर4 घंटे पहले
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मुंगेर विश्वविद्यालय में इन दिनांे स्नातक पार्ट-2, सत्र 2018-21 के परीक्षार्थियों की विभिन्न विषयों की दिनों चल रही है। इसके लिए जिले में विषयवार एक परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। गुरुवार को जेआरएस कॉलेज परीक्षा केन्द्र पर भौतिकी में 40 तथा रसायन शास्त्र में 65 परीक्षार्थियों ने भाग लिया।

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