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हत्या का आरोप:बेटी की मौत पर ससुराल पक्ष पर हत्या की प्राथमिकी

मुंगेर4 घंटे पहले
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कासिम बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत गढ़ैयाटोला करबल्ला निवासी मंटू महतो की 23 वर्षीय पत्नी सुनीता देवी की बुधवार को संदेहास्पद मौत के बाद उसके पिता सिकंदर मंडल के बयान पर कासिम बाजार में पति व सास-ससुर के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया गया है। बेटी के मौत की सूचना मिलने पर सिकंदर मंडल थाना पहुंचे और पुलिस को बताया कि ससुरालवालों ने उसकी बेटी की हत्या कर दी है। सूचना पर पुलिस करबल्ला पहुंची और सुनीता के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव को उसके पिता को सौंप दिया गया।

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