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तैयारी:सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती, 8 बजे से काउंटिंग

मुंगेर4 घंटे पहले
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  • वोटों की गिनती के लिए 330 कर्मी रहेंगे तैनात

आगामी 10 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना होनी है। इसको लेकर जिला प्रशासन की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। इसको लेकर मतगणना कर्मियों का प्रशिक्षण भी आरंभ हो चुका है। इसमें कुल 330 कर्मियों को लगाया जाना है। यह मतगणना आरडी एंड डीजे कालेज स्थित वज्रगृह सह मतगणना केंद्र पर सुबह 8 बजे से आरंभ होगी। जहां जिले के तीनाें विधानसभा क्षेत्र की मतगणना की जाएगी। इस मतगणना की शुरुआत पोस्टल बैलेट की गिनती से शुरू होगी। मतगणना को लेकर हर विधानसभा क्षेत्र के लिए 2-2 हॉल की पहचान की गई है तथा सभी विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना के लिए 14-14 टेबुल लगाए जाएंगे। जबकि मतगणना के बाद ईवीएम एवं कागजातों की सीलिंग की जाएगी। इस री-सीलिंग के लिए विधानसभावार अधिकारी एवं कर्मी को नियुक्त किया गया है। मतगणना केंद्र पर नियंत्रण कक्ष के पंडाल में मीडिया कोषांग संचालित किया जाएगा। हरके मतगणना हॉल में मतगणना अभिकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। जबकि मतगणना से पहले केंद्र को अच्छी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा।

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