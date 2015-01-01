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कोरोना का कहर:कोरोना के चार नए मरीज मिले, चार हुए डिस्चार्ज

मुंगेर3 घंटे पहले
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जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 3833 हो गई है। गुरुवार को कोरोना पॉजिटिव 4 नए मरीज मिले। बुधवार को संक्रमित पाए जाने वाले चारो पुरूष हैं। दूसरी ओर जिले में अब तक कोरोना से 50 लोगों की मौत हो चुकी है। सिविल सर्जन डॉ पुरूषोत्तम कुमार ने बताया कि कोरोना के एक्टिव 45 मरीजों का इलाज चल रहा है। गुरुवार को इलाजरत 4 मरीजों को डिस्चार्ज कर घर भेज दिया गया। अब तक जिले में 3738 संक्रमित मरीजों को उपचार के बाद घर भेजा जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना जांच तेजी से किया जा रहा है। जिले में अब तक कुल 258565 लोगों का कोविड-19 जांच किया जा चुका है। गुरुवार को 2714 लोगों का जांच रैपिड एंटीजेन कीट से तथा 75 संदिग्धों का जांच ट्रूनेट विधि से किया गया।

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