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इंटर परीक्षा:आज से 19 सेंटरों पर इंटर परीक्षा, 500 परीक्षार्थियों पर एक वीडियोग्राफर, सीसीटीवी से होगी निगरानी

मुंगेर6 घंटे पहले
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इंटर परीक्षा के लिए अपने कमरे पर समान-बैग को लेकर जाते परीक्षार्थी। - Dainik Bhaskar
इंटर परीक्षा के लिए अपने कमरे पर समान-बैग को लेकर जाते परीक्षार्थी।
  • कदाचारमुक्त और शांतिपूर्ण माहौल में इंटर परीक्षा संचालन को ले जिला प्रशासन तैयार
  • जूता-मोजा पहनकर परीक्षा दे सकेंगे परीक्षार्थी, सेंटर के 500 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित की जाने वाली इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा आज से जिले के 19 परीक्षा केंद्रों पर शुरू होगी। यह परीक्षा 1 से 13 फरवरी के बीच संचालित की जाएगी। इस परीक्षा को कदाचारमुक्त तथा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन ने भरसक तैयारी कर ली है। कुल 19 परीक्षा केंद्रों में से 13 परीक्षा केंद्र सदर अनुमंडल में और 3-3 परीक्षा केंद्र तारापुर और हवेली खड़गपुर अनुमंडल में बनाया गया है। वहीं परीक्षा के सफल संचालन के लिए सभी 19 परीक्षा केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल के जवानों को भी प्रतिनियुक्त किया जा चुका है। इसके अलावा परीक्षा संचालन की निगरानी के लिए कुल 5 सुपर जोनल दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी, 7 जोनल दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी के अलावा 8 गश्ती सह उड़नदस्ता दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को भी प्रतिनियुक्त किया गया है। इंटर परीक्षा के लिए पहले तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने परीक्षार्थियों को जूता-मोजा पहनकर परीक्षा देने से मना किया था। लेकिन विगत दिनों समिति ने सूचना जारी कर कहा है कि शीतलहर को देखते हुए परीक्षार्थी जूता-मोजा पहनकर परीक्षा दे सकते हैं। जबकि परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा केंद्र के अंदर किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रानिक डिवाइस नहीं ले जा सकेंगे। इतना ही नहीं परीक्षा को लेकर सभी परीक्षा केंद्र से 500 मीटर के दायरे में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी रहेगी।

जिले में इन केंद्रों पर होगी इंटर की परीक्षा

सरस्वती शिशु मंदिर शादीपुर सरस्वती विद्या मंदिर पुरानीगंज आरडी एंड डीजे कालेज मुंगेर डीएभी पब्लिक स्कूल पूरबसराय बीआरएम कालेज मुंगेर उपेंद्र ट्रेनिंग एकेडमी बैजनाथ बालिका उच्च विद्यालय टाउन उच्च विद्यालय मुंगेर मॉडल उच्च विद्यालय मुंगेर जिला स्कूल, मुंगेर विश्वनाथ सिंह विधि संस्थान मुंगेर डीएवी पब्लिक स्कूल जमालपुर एनसी घोष बालिका उच्च विद्यालय जमालपुर आरएसके उच्च विद्यालय हवेली खड़गपुर राजकीय उच्च विद्यालय हवेली खड़गपुर एनएस कालेज हवेली खड़गपुर आदर्श उच्च विद्यालय तारापुर आरएस कालेज तारापुर महावीर चौधरी उच्च विद्यालय शांतिनगर

आदर्श परीक्षा केंद्र को रंगीन गुब्बारों से सजाता कर्मी।
आदर्श परीक्षा केंद्र को रंगीन गुब्बारों से सजाता कर्मी।

​​​​​​​नियंत्रण कक्ष हुआ गठित
परीक्षा केंद्रों पर यह फ्लैक्स लगाया गया है कि आप सीसीटीवी की निगरानी में हैं। प्रति 5 सौ परीक्षार्थी एक वीडियोग्राफर भी नियुक्त किया गया है। निगरानी के लिए जिला नियंत्रण कक्ष का गठन किया गया है।

जिले में कुल 19981 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा
इस वर्ष इंटर की परीक्षा में कुल 19981 परीक्षार्थी शामिल होंगे। जिसमें 10555 छात्र और 9426 छात्राएं शामिल हैं। बता दें कि इस वर्ष इंटर की परीक्षा में विगत वर्ष की अपेक्षा 389 अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा केंद्र पर किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधि नहीं हो इसकी निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

शिक्षकेत्तर कर्मचारी नहीं बनेंगे वीक्षक
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी सूरत में परीक्षा में शिक्षकेत्तर कर्मी से वीक्षण कार्य नहीं कराया जाएगा। इतना ही नहीं गैर शिक्षक से भी वीक्षण कार्य नहीं कराया जा सकेगा। इसके अलावा परीक्षा अवधि में मीडिया का सेंटर में प्रवेश नहीं होगा।

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