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कैंपस अलर्ट:स्नातक पार्ट-1 सब्सिडियरी की परीक्षा हुई समाप्त

मुंगेर6 घंटे पहले
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  • अंतिम दिन गृहविज्ञान और संगीत की हुई परीक्षा, नहीं हुआ किसी का निष्कासन

मुंगेर विश्वविद्यालय द्वारा विगत 20 जनवरी से 29 केंद्रों पर संचालित की जा रही स्नातक पार्ट-1 शैक्षणिक सत्र 2019-22 के सब्सिडयरी की रविवार को समाप्त हो गई। परीक्षा के अंतिम दिन की रविवार को शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त माहौल में संपन्न हो गई। अंतिम दिन दो पालियों में परीक्षा संचालित की गई। जिसमें कुल 908 परीक्षार्थियों में 798 परीक्षार्थी शामिल हुए, जबकि 64 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। इसके तहत पहली पाली में गृहविज्ञान पेपर-1 की परीक्षा हुई। जिसमें कुल 826 परीक्षार्थियों में 755 परीक्षार्थी शामिल हुए तथा 61 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। जबकि दूसरी पाली में संगीत के पेपर-1 की परीक्षा हुई। जिसमें कुल 46 परीक्षार्थियों में 43 परीक्षार्थी शामिल हुए, जबकि 3 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा के संबंध में परीक्षा नियंत्रक डा. अमर कुमार ने बताया कि 20 जनवरी से 29 केंद्रों पर संचालित की जा रही सब्सिडयरी की परीक्षा रविवार को समाप्त हो गई। जिसमें कुल 908 परीक्षार्थियों में 798 परीक्षार्थी उपस्थित रहे। जबकि 64 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। जबकि अंतिम दिन की परीक्षा में किसी भी परीक्षार्थी को कदाचार के आरोप में निष्कासित नहीं किया गया।

जेआरएस कॉलेज में आज से पीजी-1 की परीक्षा

मुंगेर विश्वविद्यालय द्वारा 22 जनवरी से संचालित की जा रही पीजी सेमेस्टर-1 शैक्षणिक सत्र 2019-21 के पांचवे दिन की परीक्षा अाज से जेआरएस कालेज जमालपुर स्थित परीक्षा केंद्र पर होगी। यहां आरडी एंड डीजे कालेज तथा कोसी कालेज खगड़िया के पीजी सेमेस्टर-1 में नामांकित परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। विदित हो कि यह परीक्षा आगामी 5 फरवरी तक केवल एक पाली में दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच इसी केंद्र पर संचालित की जाएगी। इस बाबत परीक्षा नियंत्रक डा. अमर कुमार ने बताया कि 1 फरवरी से होने वाले इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर परीक्षा केंद्र में बदलाव किया गया है। उन्होंने बताया कि पीजी सेमेस्टर-1 के पांचवे दिन ग्रुप ए और बी में शामिल कला, विज्ञान और वाणिज्य विषयों के पेपर-सीसी-3 की परीक्षा होगी।

पीजी-1 परीक्षा का कार्यक्रम

1.02.2021 ग्रुप-ए और बी (सीसी-3) 2.02.2021 ग्रुप-सी और डी (सीसी-3) 3.02.2021 ग्रुप-ए और बी (सीसी-4) 4.02.2021 ग्रुप-सी और डी (सीसी-4) 5.02.2021 एईसीसी-1(ग्रुप-ए और बी), एईसीसी-1(ग्रुप-सी और डी)

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