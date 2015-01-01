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फसल सहायता योजना:सदर प्रखंड में अगहनी फसल की कटाई शुरू

मुंगेर3 घंटे पहले
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फसल कटाई के दौरान उपस्थित कृषि सलाहकार व अन्य।
  • वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने वाले किसानों को मिल रहे हैं अच्छे नतीजे

सदर प्रखंड मुंगेर के जानकीनगर पंचायत मे राज्य फसल सहायता योजना अंतर्गत पंचायत स्तरीय अगहनी घान फसल कटनी प्रयोग जिला सांख्यिकी पदाधिकारी प्रेम कुमार, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी लखीराम मुर्मु, प्रखड सांख्यिकी सुजीत कुमार, किसान सलाहकार पुटुक लाल पासवान तथा हिमांशु कुमार निराला की उपस्थिति में किसान डब्लू यादव के खेत में कराया। किसान सलाहकार पुटुक लाल पासवान ने बताया कि हरा दाना का वजन 27 किलो 200 ग्राम की दर से हुआ। उन्होंने कहा कि 50 मीटर के दायरे के अंतर्गत कटनी का प्रयोग कराया गया। जहां की बेहतर बीज फसल उत्पादन का नतीजा मिला। कृषि सलाहकार पुटूक लाल पासवान ने बताया कि धान की खेती के समय वैज्ञानिक पद्धति से किसानों को बीचड़ा और रोपाई के बारे में कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा जानकारी दी गई थी। उसी के आधार पर कृषकों ने धान की फसल की खेती की थी। वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर किसानों ने जो फसल की बुवाई की, उसके अच्छे नतीजे मिल रहे हैं। यह कृषकों के लिए लाभदायक है।

धान कटनी के लिए नहीं मिल रहे मजदूर किसान परेशान
असरगंज | प्रखंड क्षेत्र में धान की फसल पक कर तैयार हो गई है। धान कटनी के लिए मजदूरों की किल्लत से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। मजदूरों की कमी के कारण खेतों में पकी धान की फसल का कटनी कार्य बाधित हो रहा है। धान फसल की कटाई समय पर नहीं होने से धान खेत में झड़ने को लेकर किसान चिंतित हैं। किसान सुधीर सिंह, श्याम बिहारी सिंह, लखन लाल सिंह, राजेश साह सहित अन्य ने बताया कि क्षेत्र में धान की फसल पक गई है। एक साथ कटनी शुरू होने के कारण क्षेत्र में मजदूर नहीं मिल रहे हैं। गांव से काफी दूर बहियार स्थित खेत में मजदूर कटनी कार्य करने से कतरा रहे हैं। बदरखा के किसान विद्यानंद सिंह, गोपाल सिंह पूर्व सरपंच अजीत सिंह सहित अन्य धान काटने की हार्वेस्टर मशीन के आने का इंतजार कर रहे हैं।

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