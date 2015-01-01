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कार्रवाई:पत्नी की हत्या मामले में पति दोषी साबित

मुंगेर2 घंटे पहले
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  • तीन वर्ष पूर्व हरपुर थाना के गोकुल गांव में सोनी की हुई थी हत्या

तीन वर्ष पूर्व हरपुर थाना के गोकुल गांव निवासी सोनी देवी की हत्या मामले में शनिवार को एडीजे तृतीय अनिल कुमार मिश्रा ने सजा सुनाते हुए एक आरोपी को दोषी करार दिया। वहीं दो आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया। सत्रवाद संख्या 289/17 में उपलब्ध साक्ष्य, अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद एडीजे तृतीय ने मृतक सोनी देवी के पति सुदर्शन बिंद को दोषी करार दिया। जबकि देवर सुदिन बिंद एवं सास उर्मिला देवी को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया। अभियोजन पक्ष से एपीपी रामसेवक मंडल ने बहस में भाग लिया। भागलपुर के भोला महतो ने अपनी बेटी सोनी की शादी हरपुर थाना क्षेत्र के गोकुल गांव के सुदर्शन बिंद से किया। शादी के कुछ वर्षों के बाद सुदर्शन बिंद का अवैध संबंध ग्रामीण महिला से हो गई। पत्नी के बार-बार विरोध करने के बाद भी पति सुदर्शन बिंद ने 27 मार्च 2017 पत्नी को मारकर उसे घर में बने बक्स में रख कर घर मे ताला लगा दिया। ग्रामीण के फोन पर मृतक के पिता एवं केस के सूचक भोला महतो स्वजनों के साथ बेटी के ससुराल पहुंचा। पुलिस ने घर का ताला तोड़ने के बाद ओर घायल सोनी देवी को तारापुर अस्पताल ले जाया गया लेकिन रास्ते मे ही सोनी देवी ने दम तोड़ दिया था।

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