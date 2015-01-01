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कार्रवाई:मेला लगा तो समिति सदस्य पर होगी कार्रवाई

टेटिया बंबर4 घंटे पहले
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गंगटा थाना परिसर में आयोजित बैठक की अध्यक्षता गंगटा थानाध्यक्ष मजहर मकबूल ने किया। बैठक में शांतिपूर्ण तरीके से पर्व मनाने का निर्णय लिया गया है। सभी समिति सदस्यों को संबोधित करते हुए थानाध्यक्ष ने कहा कि समय पर विसर्जन करेंगे। आपलोग अपना समय निर्धारित कर विसर्जन करे। वहीं काली पूजा में मेला नहीं लगाने को कहा गया। अगर मेला लगा तो समिति सदस्य पर करवाई किया जाएगा। विसर्जन में डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। विसर्जन जुलूस में बाजा नहीं बजाया जाएगा। छठ घाटों का सफाई कराना समिति सदस्य की जिम्मेवारी रहेगी एवं छठ वर्ती के लिए घाट पर पूरी व्यवस्था रखें तथा सौहार्द वातावरण में छठ पूजा करें। मौके पर अरुण सिंह, हरिनंदन यादव, देवेंद्र निराला, कुकू यादव, संजय सहित अन्य मौजूद रहे।

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