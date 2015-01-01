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लापरवाही:जिला स्कूल में तीन बच्चे एक बेंच पर बैठकर दे रहे परीक्षा एक-दूसरे की उत्तरपुस्तिका से बेरोक-टोक कर रहे नकल

मुंगेर4 घंटे पहले
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जिला स्कूल में तीन परीक्षार्थी एक बेंच पर बैठकर परीक्षा देते।
  • परीक्षा हॉल में कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन का भी नहीं कराया गया अनुपालन

बीएसईबी के निर्देश पर 11 नवंबर से 17 नवंबर के बीच मैट्रिक की सेंटअप परीक्षा चल रही है। परीक्षा में विद्यार्थियों को नकल की खुली छूट मिली हुई है। परीक्षा के दौरान जहां परीक्षार्थी एक-दूसरे की उत्तरपुस्तिका लेकर और ओएमआर शीट लेकर अपनी उत्तरपुस्तिका में उतार रहे हैं, वहीं इसमें विद्यालय प्रबंधन द्वारा कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। कुछ ऐसा नजारा गुरुवार को जिला स्कूल में दिखा। विदित हो गुरुवार को पहली पाली में सभी विद्यालयों में 09:30 बजे से 12:15 बजे के बीच सामाजिक विज्ञान की परीक्षा हुई। दूसरी पाली की परीक्षा 1:45 बजे से शाम 5 बजे के बीच होनी थी। दोपहर बाद 3 बजे दैनिक भास्कर टीम जिला स्कूल पहुंची तो वहां का नजारा ही कुछ और दिखा। परीक्षा कक्ष में एक छोटे बेंच पर तीन-तीन परीक्षार्थी बैठकर परीक्षा दे रहे थे। अधिकांश बच्चे अपने साथ बैग, किताब-कॉपी आदि रखे थे। सभी एक-दूसरे की उत्तरपुस्तिका से नकल कर रहे थे, लेकिन उन्हें नकल से रोकने वाला कोई नहीं था। दूसरे व तीसरे कक्ष में एक-एक शिक्षक बैठे थे। परीक्षार्थी खुलेआम नकल कर रहे थे।

सेंटअप परीक्षा में सफल परीक्षार्थी ही वार्षिक परीक्षा में हो पाएंगे शामिल
सेंटअप परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थी ही वार्षिक परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं इस साल पहली बार सेंटअप परीक्षा के लिए भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ही प्रश्नपत्र उपलब्ध करा रहा है। इससे सेंटअप परीक्षा के महत्व को आंका जा सकता है।

सेंटअप के दौरान सभी परीक्षा हॉल में शिक्षक कर रहे थे निगरानी
जिला स्कूल की प्रभारी प्रधानाध्यापिका डाॅ. निशा कुमारी ने बताया कि किसी को नकल करने की छूट नहीं दी गई है। सभी कक्ष में शिक्षक निगरानी कर रहे थे। विद्यालय के लगभग 200 बच्चे वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में शामिल होंगे, इसलिए कोविड-19 को देखते हुए जो बच्चे पहले लिख चुके थे उनकी ही उत्तरपुस्तिका ली गई।

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