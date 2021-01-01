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आरोप:खड़गपुर बीडीओ पर पंचायत चुनाव में खास लोगों को फायदा पहुंचाने का आरोप, डीएम से की जांच की मांग

मुंगेरएक घंटा पहले
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  • बैजलपुर पंचायत के वार्ड- 6 के वार्ड सदस्य का नाम वार्ड-7 की सूची में जोड़ा

हवेली खड़गपुर बीडीओ पर पंचायत चुनाव से पूर्व खास लोगों को चुनाव में फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से वोटरों की संख्या को असंतुलित करने का आरोप लगा है। यह आरोप बैजलपुर पंचायत के वार्ड संख्या 6 के वार्ड सदस्य पिंटू कुमार ने लगाया है।

पिंटू कुमार बुधवार को समाहरणालय पहुंच डीएम रचना पाटिल से मुलाकात कर इस मामले की शिकायत की तथा कहा कि वार्ड संख्या 6 के निवासियों के साथ न्याय होना चाहिए। विदित हो कि वर्तमान समय में आसन्न पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची तैयार करने का कार्य चल रहा है। इसको लेकर मतदाता सूची का प्रारुप प्रकाशित हो चुका है तथा इस पर दावा-आपत्ति प्राप्त करने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। अब प्रारुप सूची पर प्राप्त दावा-आपत्तियों के निष्पादन के बाद अंतिम रूप से मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाना है।

वार्ड सदस्य पिंटू कुमार द्वारा डीएम को सौंपे गए ज्ञापन के अनुसार बैजलपुर पंचायत के वार्ड संख्या 6 में 2016 के पंचायत चुनाव के समय मतदाता सूची में कुल 611 मतदाता थी। लेकिन वर्तमान समय में बीडीओ ने खास व्यक्ति को पंचायत चुनाव में लाभ पहुंचाने की नियत से वार्ड संख्या 6 के लगभग 250 वोटरों का नाम वार्ड संख्या 7 की मतदाता सूची में जोड़ दिया है।

इसके कारण वार्ड संख्या में कुल वोटरों की संख्या मात्र 361 रह गई है। जबकि वार्ड संख्या 7 के मतदाताओं की संख्या 506 से बढ़कर लगभग 885 तक पहुंच गई है। यहां तक कि वार्ड संख्या 6 के वार्ड सदस्य पिंटू कुमार का नाम भी वार्ड संख्या 7 में जोड़ दिया गया है। इसके कारण वार्ड संख्या 6 के वोटरों की संख्या वार्ड संख्या 7 के वोटरों से आधे से भी कम हो गई है। इस प्रकार वोटरों के संतुलन को बिगाड़ दिया गया है। फलस्वरुप मतदान के प्रभावित होने की आशंका है।

डीएम से नहीं मिला न्याय तो कोर्ट जाऊंगा

वार्ड संख्या पिंटू कुमार ने कहा बीएलओ स्तर पर गड़बड़ी नहीं की गई है। मैं जब बीडीओ के यहां आपत्ति दर्ज कराने गया तो वे पहले तीन दिन तक टाल मटोल करते रहे तथा 1 फरवरी को कहा अब दावा-आपत्ति की तिथि समाप्त हो गई है। मैं डीएम से न्याय की गुहार लगाने आया हूं। न्याय नहीं मिला तो मैं उच्च न्यायालय जाऊंगा।

मामला सुनने के बाद बीडीओ ने झाड़ा पल्ला

पंचायत चुनाव में फर्जीवाड़ा से संबंधित लगे आरोपों पर जब हवेली खड़गपुर के बीडीओ उपेंद्र दास से बातचीत की गई तो पूरा मामला सुनने समझने के बाद उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। बीडीओ ने कहा कि अभी वे इंटर परीक्षा की उत्तर पुस्तिका लेकर जा रहे हैं। इस मामले में वे बाद में बात करेंगे।

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