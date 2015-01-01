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अपील:फसल अवशेष नहीं जलाने को किसानों को करें जागरूक

मुंगेर4 घंटे पहले
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अंतर विभागीय कार्यसमूह की बैठक में शामिल पदाधिकारी।

कलेक्ट्रेट में गुरुवार को एडीएम विद्यानंद सिंह की अध्यक्षता में फलस अवशेष खेतों में जलाने एवं नहीं जलाने से होने वाले लाभ-हानि के प्रति किसानों और आम लोगों को जागरूक करने को लेकर अंतर विभागीय कार्य समूह की बैठक हुई। इसमें निर्णय हुआ कि अंतर विभागीय कार्य समूह खेतों में फसल अवशेष नहीं जलाने के प्रति किसानों को जागरूक करेंगे। फसल अवशेष जैसे कुट्टी, पुआल, भूसा आदि को किसान अपने खेतों में नहीं जलाएं इसको लेकर संबंधित विभागों काे जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही निर्णय लिया कि जिले में इसके लिए आत्मा व कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षित किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग फसल जलाने से सांस में तकलीफ, आंख, नाक, गले में जलन आदि बीमारियों से बचाव के प्रति लोगों को जागरूक करेगा। शिक्षा विभाग इस विषय पर वाद-विवाद व चित्रकला प्रतियोगिता कराएगा। जीविका दीदी, पैक्स, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से व सूचना व जनसंपर्क विभाग समेकित और समन्वित रूप से इस पर जागरुकता अभियान चलाएगा।

डीकंपोजर से खाद में बदल सकते हैं फसल अवशेष
विदित हो हार्वेस्टर से फसल कटाई के बाद खेत में बजे उसके अवशेष (पराली) को किसान अक्सर जला देते हैं। इससे पर्यावरण व फसल क्षति का खतरा रहता है।पीडी आत्मा ने बताया कि फसल अवशेषों को डीकम्पोजर के माध्यम से खाद में बदला जा सकता है। डीकंपोज करने के बाद फसल अवशेष से प्लेट, कटोरी, ठोस पैकेजिंग सामग्री आदि तैयार की जा सकती है। हैप्पी सिडर कम्बाइन मशीन द्वारा काटे गए धान के खेतों में बिना पुआल जलाए गेहूं की बुआई की जा सकती है।

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