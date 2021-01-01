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भूमि सर्वेक्षण:‘सर्वेक्षण कार्य में तेजी ला जिले को बनाएं अव्वल’

मुंगेरएक घंटा पहले
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  • भूमि सर्वेक्षण में 20 जिलों में दूसरे स्थान पर मुंगेर

जिले में चल रहे भू-सर्वेक्षण को लेकर जिला बंदोबस्त पदाधिकारी अतुल कुमार वर्मा ने बुधवार को जिले के सभी एएसओ की बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला बंदोबस्त पदाधिकारी ने जिले के सभी एएसओ को अपने-अपने क्षेत्र में अधिक-से-अधिक ग्राम सभा करने का आदेश दिया।

उन्होंने कहा कि अपने-अपने शिविरों में ज्यादा से ज्यादा ग्राम सभा का आयोजन कर सर्वेक्षण कार्य के लिए लोगों को प्रेरित करें ताकि लोग सर्वेक्षण के तकनीकी बातों का समझ सकें। वहीं इस दौरान सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी मुख्यालय भारत भूषण तिवारी को सभी शिविरों में हो रहे सर्वेक्षण कार्य की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई।

उन्हें विशेष रूप से सर्वेक्षण शिविरों में आ रही परेशानियों को देखते हुए उसके निदान संबंधित कार्यों से विभाग को अवगत कराने का निर्देश दिया गया। इस मौके पर भारत भूषण तिवारी ने कहा कि सभी एएसओ अपने-अपने क्षेत्रों में सर्वेक्षण कार्य को लेकर कोई कोताही न बरतें। ससमय सर्वेक्षण कार्य को पूर्ण करने के लिए अपने काम में गति लाने की आवश्यकता है।

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