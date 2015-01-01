पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

परेशानी:बाजार अतिक्रमित, पैदल चलना भी हो गया दुश्वार

मुंगेर4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
बाजार में मुख्य सड़क पर दुकान लगाए फुटकर दुकानदार।
  • सड़क पर सजीं दुकानों को हटाने पहुंचे अतिक्रमण प्रभारी, नहीं माने फुटकर दुकानदार

धनतेरस पर गुरुवार को अस्थायी फुटपाथी दुकानदारों द्वारा शहर की मुख्य सड़कों काे इस कदर अतिक्रमित कर लिया गया कि खरीदारी करने बाजार पहुंचे लोगों को भीड़ और जाम के कारण पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा था। एक नंबर ट्रैफिक से मुर्गियाचक चौराहा व बेकापुर में सड़क के दोनों ओर और सड़क के बीच में अस्थायी दुकानें सजी थीं। सड़क पर दुकान लगाने के लिए बुधवार रात से दुकानदार सड़क पर चादर बिछाकर अपनी जगह सुरक्षित किए थे। बुधवार सुबह से मिट्टी के गणेश-लक्ष्मी की प्रतिमा, झाड़ू, मिट्टी के दीये, लावा-मूढ़ी खिलौना, सनसनाठी, स्टील के बर्तन, चीनी से बनी मिठाइयां, फल, पूजन सामग्री समेत अन्य वस्तुओं की अस्थायी दुकानें सजने लगी थीं। हालांकि बीच सड़क पर लगी दुकानों को हटाने के लिए गुरुवार की दोपहर नगर निगम के अतिक्रमण प्रभारी दिनेश कुमार, विश्वनाथ यादव होमगार्ड जवान के साथ सड़क पर निकले व ऐसे दुकानदारों से टाउन हॉल में दुकान लगाने की अपील की, लेकिन अतिक्रमण प्रभारी के आगे बढ़ते दुकानदार पुन: सड़क किनारे और बीच सड़क पर दुकान लगाकर बिक्री करते रहे। सड़क पर दुकान लगने और भीड़ से वाहनों के जाम के कारण लोगों को खरीदारी में परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़क के बीच में दुकान लगने से आॅटो व कार समेत अन्य चार पहिया वाहनों का परिचालन जुबलीवेल, सोनापट्‌टी के रास्ते नगर निगम मोड़ होकर हुआ।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबुजुर्ग ने फोन पर कहा- खाना तक नसीब नहीं, खुदकुशी कर रहा हूं; ASI ने 14 दिन घर खाना पहुंचाया - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें