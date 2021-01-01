पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मुंगेर:मंत्री का आश्वासन, रेल कारखाना को जल्द मिलेगा अतिरिक्त लोड

मुंगेरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

जदयू जिलाध्यक्ष संतोष सहनी एवं जिला कोषाध्यक्ष विमलेंदु राय ने कहा कि काफी दिनों से जमालपुर रेल कारखाना को लेकर जिले की जनता के बीच विपक्षी दलों के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। लेकिन क्षेत्रीय सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह लगातार जमालपुर रेल कारखाना के विकास के लिए कार्य कर रहे थे।

इस मामले में विगत दिनों सांसद ने लोकसभा में भी जमालपुर रेल कारखाना से संबंधित प्रश्न उठाया। वहीं इसके बाद वे लगातार इस मुद्दे पर रेल मंत्री पियूष गोयल के साथ विमर्श कर रहे थे। इसी क्रम में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सांसद को यह आश्वासन दिया है कि जमालपुर रेल कारखाना से कोई भी स्थानांतरण दूसरे कारखाना में नहीं किया गया है।

इतना ही नहीं जमालपुर रेल कारखाना को विकसित करने के लिए इसे जल्द ही अतिरिक्त लोड दिया जाएगा। इसके लिए हमसभी मुंगेरवासी सांसद एवं रेल मंत्री के आभारी हैं। कि उन्होंने क्षेत्र में विपक्षियों द्वारा लगातार फैलाए जा रहे को बेनकाब करने का कार्य किया है।

हमलोगों को भरोसा था कि सांसद लगातार इस मुद्दे पर कार्य कर रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जमालपुर रेल कारखाना से संबंधित सारी समस्याओं का समाधान उसे जनता के सामने प्रस्तुत किया जाएगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकेंद्र की चेतावनी- आदेश के बावजूद भड़काऊ अकाउंट्स बहाल किए गए; आदेश नहीं माना तो कार्रवाई होगी - टेक & ऑटो - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser