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कैंपस अलर्ट:दिसंबर में हो सकता है मुंगेर विवि का सीनेट चुनाव

मुंगेर2 घंटे पहले
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  • मुगुटा ने कुलपति से की तत्काल अधिसूचना जारी करने की मांग की
  • पीजी विभाग चालू करने तथा वरिष्ठतम शिक्षकों की सूची जारी करने की उठाई मांग

मुंगेर विश्वविद्यालय में दिसंबर में सीनेट का चुनाव हो सकता है। लगातार मांग करने एवं आश्वासन के बावजूद आज तक सीनेट का चुनाव नहीं होना विश्वविद्यालय अधिनियम की अनदेखी है तथा जनतांत्रिक अधिकारों का हनन भी। यह बातें कुलपति से मिलकर मांग पत्र सौंपने के बाद मुगुटा के महासचिव डा. हरिश्चंद्र शाही ने संवाददाता को बताई। उन्होंने सीनेट चुनाव की तत्काल अधिसूचना जारी करने की मांग कुलपति से की। उन्होंने विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर विभागों को शीघ्र प्रारंभ करने की मांग के साथ कुलपति से विषयवार वरिष्ठतम शिक्षकों की सूची एवं सामाजिक विज्ञान के संकायाध्यक्ष की अधिसूचना जारी किए जाने की भी मांग की। जिसपर कुलपति डा. रंजीत कुमार वर्मा ने सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में सचिव प्रो. ओमप्रकाश, डा. प्रभाकर पोद्दार, डा. कृपाशंकर पांडेय, डा. अवनीश चंद्र पांडेय, डा. श्याम कुमार तथा कोषाध्यक्ष मुकेश कुमार शामिल थे। सातवें वेतन के आधार पर वेतनांतर की राशि का भुगतान, एक साल पुरा कर चके नवागत शिक्षकों की सेवा संपुष्टि, समूह बीमा योजना एवं कल्याण कोष के त्वरित निष्पादन, एनपीएस लागू करने आदि प्रमुख मांगों को भी मुगुटा ने कुलपति से वार्ता के दौरान उठाया। मुगुटा महासचिव ने मुख्यालय में एफए(वित्त परामर्शी) के नहीं रहने का मामला भी कुलपति के समक्ष उठाया और कहा कि आवश्यक कार्यों में वित्तीय मामलों के निष्पादन में अनावश्यक विलंब होता है। साथ ही उन्होंने वेतन भुगतान की नियमित प्रक्रिया मंे वित्त परामर्शी के मंतव्य की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग भी उठाई।

मांगों पर होगी नियमानुकूल कार्रवाई
इस संबंध में पूछने पर कुलपति डा. रंजीत कुमार वर्मा ने कहा कि सीनेट चुनाव की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। सातवें वेतनमान के आधार पर वेतनांतर की राशि का भुगतान वेतन सत्यापन कोषांग से पूर्जा निर्गत किए जाने के साथ-साथ किया जाएगा। कॉलेजों से एरियर क्लेम का विपत्र मंगवाया जाएगा। साथ ही शिक्षक संघ के अन्य मांगों पर नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी।

आवेदन का फॉर्मेट भेजा गया कॉलेज
मुंगेर | मुंगेर विश्वविद्यालय में अनुकंपा आश्रितों के बहाली की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसके लिए अनुकंपा के आधार पर बहाली के लिए आवेदन का प्रारूप सभी कॉलेजांे में भेज दिया गया है। विहित प्रारूप में ही अनुकंपा आश्रितों को आवश्यक कागजातों के साथ आवेदन करना है। यह जानकारी कुलसचिव कर्नल विजय कुमार ठाकुर ने दी।

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