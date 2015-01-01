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खेलकुद:नवगांई ने कुरमाडीह को 102 रनों से हराया

संग्रामपुर3 घंटे पहले
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संग्रामपुर में टूर्नामेंट का उद्घाटन करती मुख्य अतिथि।
  • सौरभ मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का सुपौर-जमुआ मैदान में हुआ आयोजन

शनिवार को प्रखंड के सुपौर-जमुआ क्रीड़ा मैदान पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शहीद सौरभ मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। जिसका उद्घाटन पंचायत की मुखिया सारिका सिंह द्वारा फीता काटकर किया गया। मां काली क्रिकेट क्लब सुपौर-जमुआ के तत्वावधान में आयोजित उद्घाटन मैच एमसीसी नवगांई एवं कुरमाडीह की टीमों के बीच खेला गया। मैच का टॉस कुरमाडीह की टीम के कप्तान ने जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। पहले बैटिंग करने उतरी एमसीसी नवगांई की टीम ने 14 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 142 रन का स्कोर बनाया। जवाब में बैटिंग करने उतरी कुरमाडीह की पूरी टीम मात्र 40 रन बनाकर आउट हो गई। इस तरह टूर्नामेंट का पहला मैच एकतरफा मुकाबले में एमसीसी नवगांई ने जीत लिया मैन आफ द मैच का पुरस्कार नवगांई टीम के प्रशांत कुमार को दिया गया। जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए 8 रन देकर कुरमाडीह टीम के 3 खिलाड़ियों को आउट किया। मैच अंपायर के रूप में नीतीश कुमार एवं गुंजन कुमार ने तथा स्कोरर के रूप में केशव कुमार ने अपनी भूमिका निभाई। मैच के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता ललन सिंह भी मौजूद थे।

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