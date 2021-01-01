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एग्जाम अपडेट:इंटर परीक्षा में तीसरे दिन 264 परीक्षार्थी रहे अनुपस्थित

मुंगेरएक घंटा पहले
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  • पहली पाली में रसायन शास्त्र और दूसरी पाली में हुई अंग्रेजी की परीक्षा, जाम से हुई परेशानी

इंटरमीडिएट परीक्षा के तीसरे दिन की परीक्षा बुधवार को जिले के 19 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त माहौल में संपन्न हो गई। इसमें दोनों पालिया में में कुल 18323 परीक्षार्थियों में 18059 परीक्षार्थी शामिल हुए तथा 264 अनुपस्थित रहे।

इधर परीक्षा को लेकर जिले के सभी परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही परीक्षार्थियों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। जहां सुबह के 9 बजे स्टेटिक दंडाधिकारी तथा पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल के जवानों की उपस्थिति में गहन जांच के बाद परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश कराया गया। जबकि जिला प्रशासन की विफलता के कारण परीक्षा के तीसरे दिन भी शहरवासियों को परीक्षा समाप्त होने बाद परीक्षा केंद्रों से निकलने वाले परीक्षार्थियों की भीड़ के कारण जाम का सामना करन पड़ा।

रसायन की परीक्षा में 143 जबकि अंग्रेजी की परीक्षा में 121 रहे गैरहाजिर

तीसरे दिन की भी परीक्षा दो पालियों में संपन्न हुई। इसके तहत पहली पाली में रसायन शास्त्र की परीक्षा संपन्न हुई। जिसमें कुल 11054 परीक्षार्थियों में 10911 शामिल हुए तथा 143 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। वहीं दूसरी पाली में अंग्रेजी की परीक्षा संपन्न हुई। जिसमें कुल 7269 परीक्षार्थियों में 7148 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। जबकि 121 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। हालांकि तीसरे दिन दोनों पालियों में किसी को कदाचार के आरोप में निष्कासित नहीं किया गया।

परीक्षा समाप्त होने के बाद लगा महाजाम

परीक्षा समाप्त होने के बाद जिला प्रशासन की निष्क्रियता के कारण हर दिन शहर की विभिन्न सड़कों पर जाम का नजारा दिखाई देता है। जिससे न केवल आमलोग बल्कि शहरवासियों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं परीक्षार्थी भी इस जाम के कारण परेशान होते हैं। बुधवार को भी परीक्षा समाप्त होने के बाद शहर के विभिन्न केंद्रों से निकली परीक्षार्थियों की भारी भीड़ से शहर में कई जगह पर जाम लगा।

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