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पोलियो अभियान:पल्स पोलियो की एक खुराक से 12 रोगों से होता बचाव: सीएस

मुंगेर6 घंटे पहले
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  • जिले में पांच दिवसीय पल्स पोलियो अभियान शुरू

जिले में पांच दिवसीय पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरूआत की गई। इसका शुभारंभ रविवार को जिलाधिकारी रचना पाटिल द्वारा बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर सदर अस्पताल में किया गया। सदर अस्पताल के ब्लड बैंक के समीप आयोजित कार्यक्रम में डीएम रचना पाटिल ने बच्चों को दो बूंद पोलियो ड्रॉप पिलाकर अभियान की शुरुआत की। यह अभियान जिले भर में 31 जनवरी से 4 फरवरी के बीच चलाया जाएगा। इस मौके पर सिविल सर्जन डा. अजय कुमार भारती ने बताया कि जिले में 31 जनवरी से 4 फरवरी के बीच पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें 0 से 5 वर्ष के सभी बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक दी जानी है। यह अभियान सभी स्वास्थ्य केंद्रों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर चलाया जा रहा है। उनहोंने लोगों से अपील की कि अपने बच्चों को आवश्यक रूप से पल्स पोलियो का ड्रॉप पिलाएं। इससे बच्चों को 12 प्रकार की बीमारियों से बचाया जा सकता है। जिसके लिए सरकार द्वारा समय-समय पर पल्स पोलियो अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि पोलियो मुक्त देश बनाया जाये। मौके पर डीपीएम मो. नसीम रजी, अस्पताल उपाधीक्षक डा. रामप्रीत सिंह, अस्पताल मैनेजर तौसिफ हसनैन सहित अन्य मौजूद थे।

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