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परेशानी:अस्पताल में मरीजों को नहीं मिल रही जीवन रक्षक दवाइयां, बाहर से खरीदने की मजबूरी

मुंगेर4 घंटे पहले
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जिला सदर अस्पताल मुंगेर।
  • सदर अस्पताल में बुनियादी सुविधाओं का अभाव, चुनाव के कारण नहीं आ रही दवा
  • दूर-दराज से आए मरीजों के परिजनों को खुद से खरीदनी पड़ती है दवाइयां

बदलते मौसम व बढ़ रही ठंड के कारण इन दिनों सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। कोरोना के कारण पिछले दो माह से इमरजेंसी वार्ड में 40 से 45 मरीज उपचार कराने पहुंच रहे थे। परंतु हाल के दिनों में मौसम बदलने के कारण औसतन 70-80 मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। जिसमें अधिकांश मरीज पेट दर्द, उल्टी, दस्त, सांस लेने में तकलीफ के ही होते हैं। गुरूवार को भी अस्पताल के इमरजंेसी वार्ड में 76 मरीज इलाज कराने पहुंचे जिसमें से 34 मरीज ठंड के शिकार थे। परंतु इन मरीजों को अस्पताल की ओर से पेट दर्द, उल्टी, दस्त बीमारी की जीवन रक्षक दवा नहींं मिल सकी। मरीज के परिजन बाहर स्थित दुकान से खरीद कर दवा मरीजों को लाकर दिए। हालांकि इन जीवन रक्षक दवाओं की कीमत महज 10 से 15 रुपए है, बावजूद अस्पताल में जीवन रक्षक दवा उपलब्ध नहीं है। सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पिछले 15 दिनों से डेरीफाइल, ओण्डम और डाइसाइक्लोमिन जैसी जरूरी दवाएं नहीं हैं। जबकि इमरजेंसी वार्ड में इन दवाओं की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। डेरीफाइल इंजेक्शन सांस की तकलीफ रहने वाले मरीजों को दी जाती है, सर्दी के मौसम में वृद्ध मरीजों को इस दवा की अधिक आवश्यकता होती है। उल्टी और दस्त में दिया जाने वाला इंजेक्शन ओण्डम और पेट दर्द का इंजेक्शन डाइसाइक्लोमीन भी अस्पताल में पिछले कई दिनों से उपलब्ध नहीं है। इस संबंध मंे अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि दवा की आपूर्ति के लिए बीएमएसआईसीएल को डिमांड (इंण्डेंट) भेज दिया गया है। इलेक्शन के कारण दवा की आपूर्ति नहीं हो पा रही है।

इमरजेंसी के कर्मियों को नहीं मिल रहा मेडिकेटेड मास्क
सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में कार्यरत स्टाफ नर्स, पारा मेडिकल कर्मियों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए दिया जाने वाला मेडिकेटेड मास्क भी पिछले कई दिनों से नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है। इमरजेंसी वार्ड की इंचार्ज रंजना सिस्टर ने बताया कि पिछले 15 दिन से मेडिकेटेड मास्क नहीं है, जिसके लिए इण्डेंट किया गया है। स्टोर द्वारा 45 पीस एन-95 मास्क उपलब्ध कराया गया है जिसे स्टाफ व पारा मेडिकल कर्मियों को उपलब्ध कराया जा रहा है। कई जीवन रक्षक दवा नहीं रहने के बावत बताया कि स्टोर द्वारा ही दवा उपलब्ध नहीं कराया गया है। जो दवा उपलब्ध कराया गया है वह मरीजों को दिया जाता है।

स्टीच करने वाली सूई और धागा भी खरीदते हैं परिजन
सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में स्टिच करने वाली सुई व धागा भी मरीज के परिजनो को बाहर की दुकान से मंगाना पड़ता है। इमरजेंसी वार्ड में स्टिच करने के लिए मोटा धागा व निडिल है। जिससे चेहरा पर स्टिच नहीं किया जाता है। चेहरा, आंख, सर आदि स्थानों पर स्टिच के लिए 0.4 एमएम का पतला धागा यूज किया जाता है। जो इमरजेंसी वार्ड में नहीं है। दुर्घटना में घायल वैसे मरीज जिनके चेहरे पर स्टिच की जरूरत होती है तो उनके परिजन 0.4 एमएम का धागा बाहर स्थित मेडिकल दुकान 100 से 110 रुपए में खरीद कर लातेे हैं।

बीएमएसआईसीएल को दवाओं की आपूर्ति के लिए दो माह पूर्व ही इण्डेंट किया जा चुका है। परंतु इलेक्शन में वाहनों की आवाजाही प्रभावित रहने के कारण बीएमएसआईसीएल द्वारा दवा की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इलेक्शन के बाद वाहनों का सुगम तरीके से आवागमन शुरू होने के बाद ही अस्पताल को दवा उपलब्ध होने की उम्मीद है। अस्पताल के स्टोर में जो दवा उपलब्ध है वह मरीजों को उपलब्ध करायी जा रही है।
-डॉ. निरंजन कुमार, उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, मुंगेर।

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