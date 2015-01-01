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मंथन:प्रतिमा विसर्जन करने वाले रास्ते का भौतिक सत्यापन करें बीडीओ-सीओ

मुंगेर3 घंटे पहले
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संग्रहालय में आयोजित डीएम-एसपी के साथ बैठक में मौजूद प्रशासनिक पदाधिकारी, पूजा कमेटी के सदस्य।
  • पर्व को ले जिलास्तरीय शांति समिति की बैठक में डीएम ने दिए निर्देश
  • त्योहार में डीजे बजाने पर पूरी तरह रहेगा प्रतिबंध, कोविड को देखते हुए सांस्कृतिक आयोजनों पर भी लगाई गई है पाबंदी

संग्रहालय सभागार में शनिवार को डीएम रचना पाटिल की अध्यक्षता में दीपावली, काली पूजा एवं लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के दौरान विधि-व्यवस्था कायम रखने को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। जिसमें शांति समिति के सदस्यों में पूर्व साल के अनुभवों को अधिकारियों के समक्ष रखा। वहीं शहर की सड़कों पर उबड़ आए गढ्ढे, रोशनी एवं साफ-सफाई व्यवस्था की ओर जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया। इस पर डीएम ने कहा कि मां काली की प्रतिमा विसर्जन के दौरान निर्धारित समय सारणी का पालन करें। जबकि मतगणना के बाद संबंधित अधिकारी प्रतिमा विसर्जन मार्ग का भौतिक सत्यापन कर लें। पूजा के दौरान डीजे बजाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। कोविड को देखते हुए सांस्कृतिक आयोजनों पर भी मनाही रहेगी। पूजा समितियों के सभी सदस्य आपसी समन्वय से कार्य करेंगे। सीसीटीवी एवं वीडियोग्राफी से असामाजिक तत्वों एवं अफवाहों पर नियंत्रण रखा जाएगा। सभी लोग मास्क एवं सेनेटाइजर का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें। इसके साथ ही डीएम ने कहा कि नाव हादसे को देखते हुए सभी सीओ, बीडीओ, एसडीओ, थानाध्यक्ष आदि अपने अपने क्षेत्र में नावों का पंजीकरण करें, नावों में सवार होने वाले लोगों की संख्या निर्धारित कर लें। इसके लिए एक बार फिर से नाविकों के साथ बैठक करें। आपदा हमारे लिए प्राथमिकता है। यदि नाविक प्रशासनिक आदेश का पालन नहीं करते हैं तो उनपर नियमानुसार कार्रवाई करें। जबकि अनुज्ञप्तिधारक ही पटाखे का विक्रय कर सकेंगे। बैठक में केंद्रीय प्रतिमा विसर्जन समिति, चैंबर आॅफ काॅमर्स के सदस्यों के साथ-साथ शांति समिति के सदस्य राजन कुमार, फुलैन्द्र चैधरी, राजीव नयन, अब्दुल्ला बुखारी आदि उपस्थित थे।

ऋषिकुंड हाल्ट के समीप स्थित छठ घाटों पर हो सुरक्षा के विशेष इंतजाम
बरियारपुर | ऋषि कुंड हॉल्ट के समीप रेल पटरी के दोनों ओर हजारों की संख्या में श्रद्धालु छठ महापर्व के दौरान अस्ताचलगामी सूर्य एवं उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने पहुंचते हैं। रेल पटरी निकट दोनों साइड बड़ी संख्या में लोग छठ घाट का निर्माण करते हैं। छठ महापर्व के अर्ध्य के दौरान ट्रेनों की आवाजाही होती है। जिससे रेल पटरी को पार करने के क्रम में श्रद्धालु दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। जिसे लेकर ऋषि कुंड हॉल्ट पर सुरक्षा की व्यवस्था को लेकर ऋषि कुंड विकास मंच के अध्यक्ष चंद्र दिवाकर कुमार ने सीओ बरियारपुर को आवेदन देकर पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए जाने की मांग की है। जिसकी प्रतिलिपि थानाध्यक्ष बरियारपुर के साथ डीएम, एसपी, जिलाधिकारी मुंगेर, सदर एसडीओ एवं स्टेशन प्रबंधक जमालपुर को भी उपलब्ध कराई गई है।

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