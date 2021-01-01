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सख्ती:प्रो. शमशी पर गोलीबारी मामले की जांच के लिए कमेटी गठित

मुंगेर6 घंटे पहले
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27 जनवरी को जमालपुर कालेज जमालपुर के शिक्षक प्रो. अजफर शमशी पर हुई गोलीबारी और इस मामले में वहां के प्रभारी प्राचार्य की गिरफ्तारी के बाद इस मामले की जांच के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने तीन सदस्यीय कमिटी गठित की है। इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस कमेटी में प्राक्टर संजय भारती, जेआरएस कालेज के प्रभारी प्राचार्य देवराज सुमन तथा कालेज निरीक्षक बीसी पांडेय को शामिल किया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए कमिटी के सदस्य डा. बीसी पांडेय ने बताया कि जमालपुर कालेज जमालपुर में 27 जनवरी को हुई घटना के बाद वहां की स्थिति को लेकर अबतक विश्वविद्यालय को कोई रिपोर्ट नहीं मिल पाया है। इस मामले में कुलपति के आदेशानुसार तीन सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है। जो घटना के बाद कालेज के स्थिति का रिर्पोट बनाकर विवि प्रशासन को देगी।

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