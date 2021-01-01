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दिनदहाड़े भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता को मारी गोली:बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, एक गोली कनपटी में फंसी, हालत गंभीर, ITC वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष पद को लेकर है विवाद

मुंगेरएक घंटा पहले
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भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रो. अजफर शम्शी। (फाइल फोटो) - Dainik Bhaskar
भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रो. अजफर शम्शी। (फाइल फोटो)
  • जमालपुर कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य गिरफ्तार, परिजन बता रहे- उनसे थी रंजिश
  • ITC वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष भी हैं शम्शी, इस पद पर है कइयों की नजर

बिहार में एक बार फिर से अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। मुंगेर में बुधवार को दिनदहाड़े भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और जमालपुर कॉलेज के प्रोफेसर 59 साल के अजफर शम्शी को घात लगाए अपराधियों ने गोली मार दी है। वारदात जमालपुर कॉलेज कैंपस की है। अपराधियों ने उन्हें टारगेट करते हुए दाईं कनपटी पर गोली मारी है। उनके शरीर में दो गोलियां लगी हैं। इसमें एक गोली कनपटी में लगने के बाद फंस गई है। गंभीर हालत में उन्हें सदर हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां पर उनका CT स्कैन किया गया, उसके बाद बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। मुंगेर के SP मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा कि परिजनों के बयान पर जमालपुर कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य ललन प्रसाद सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। अजफर शम्शी से उनकी कुछ रंजिश की बातें परिजन बता रहे हैं। हालांकि घटना के पीछे ITC वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष पद को लेकर चल रहा विवाद भी चर्चा में है।

घायल अजफर शम्शी को एंबुलेंस में ले जाते लोग।
घायल अजफर शम्शी को एंबुलेंस में ले जाते लोग।

4 से 5 की संख्या में थे अपराधी
अजफर शम्शी घर से कॉलेज के लिए निकले थे। कार ड्राइवर चला रहा था। कॉलेज कैंपस में पहुंचने के बाद वे कार से उतरे। इसके बाद कैंपस में पहले से घात लगाए 4-5 अपराधियों ने हथियार निकाला और उन्हें टारगेट करते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। अचानक फायरिंग होने से कॉलेज कैंपस और उसके आसपास में भगदड़ की स्थिति हो गई। वहां मौजूद लोग सहम गए। हालांकि अपराधियों के जाने के बाद वहां मौजूद लोगों ने ही गंभीर रूप से घायल प्रोफेसर को अस्पताल पहुंचाया। वारदात की जानकारी मिलने के बाद जमालपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। कॉलेज कैंपस और आसपास के इलाकों में लगे CCTV के फुटेज को खंगाला जा रहा है। MLC रजनीश भी मौके पर पहुंच गए थे।

अध्यक्ष पद को लेकर है विवाद, पिछले साल भी हुआ था हमला
भाजपा में प्रदेश प्रवक्ता और कॉलेज में प्रोफेसर होने के साथ-साथ अजफर शम्शी ITC वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष भी हैं। इस पद को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इससे संबंधित एक मामला हाईकोर्ट में भी पेंडिंग है। यूनियन के अध्यक्ष पद को लेकर राजद के प्रदेश महासचिव पंकज यादव समेत कुछ दूसरे लोगों से उनका विवाद चल रहा था। इन सब की नजर भी अध्यक्ष पद पर है। प्रोफेसर के घर पर पहले भी हमला हो चुका है। पिछले साल कोरोना काल के दौरान ही ITC ऑफिस के अंदर ही उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था।

बिहार प्रदेश अध्यक्ष बोले, घटना बेहद दुखद

शम्शी को गोली मारे जाने की घटना पर भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि यह बेहद दुखद घटना है। मेरी शम्शी जी से बात हुई है। वे ठीक हैं। इस घटना पर मैंने DGP से बात की है, उन्होंने SP को इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने को कहा है।

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