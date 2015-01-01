पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

प्रशिक्षण:प्रपत्रों के मिलान के बाद ही रिजल्ट बताएं

मुंगेर4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
मतगणना कर्मियों को प्रशिक्षण देते प्रशिक्षण एवं उपस्थित कर्मी
  • मतगणना के लिए माइक्रो आब्जर्वर, सुपरवाइजर और सहायकों दो दिवसीय प्रशिक्षण शुरू
  • पहले दिन 150 लोगों को दिया गया प्रशिक्षण

विधानसभा चुनाव की मतगणना 10 नवंबर को आरडी एंड डीजे स्थित वज्रगृह सह मतगणना केंद्र पर होनी है। इस मतगणना को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांति पूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर डीएम के निर्देश पर प्रशिक्षण कोषांग द्वारा गुरुवार से संग्रहालय के सभागार में दो दिनों तक चलने वाले मतगणना सुपरवाइजर, मतगणना सहायक एवं माइक्रो आब्जर्वर का प्रशिक्षण आरंभ हो गया। इस दो दिवसीय प्रशिक्षण की शुरुआत डीईओ सह नोडल पदाधिकारी प्रशिक्षण कोषांग दिनेश कुमार चौधरी तथा डीपीओ धनंजय पासवान की निगरानी में हुई। इस मौके पर मुख्य प्रशिक्षक अनिल कुमार पांडेय ने मतगणना के समय बरती जाने वाली सावधानियों की चर्चा करते हुए कहा कि हम स्वयं कोई निर्णय नहीं लेंगे। कंट्रोल यूनिट एवं सभी प्रपत्रों का मिलान करेंगे। कंट्रोल यूनिट के सील की जांच करेंगे। इससे पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन को खोलकर रिजल्ट बटन दबाएंगे तथा परिणाम का प्रदर्शन एवं निर्धारित फॉर्म में इसे अंकित करेंगे। इस पर सभी काउंटिंग एजेंट का हस्ताक्षर लिया जाएगा। हरहर कुमार ने वीवीपैट मशीन के स्लिप की गिनती के बारे में जानकारी दी। वहीं मास्टर ट्रेनर संतोष कुमार एवं ऋषिदेव यादव ने कंट्रोल यूनिट के बारे में बताया। जबकि डीपीओ ने अन्य सावधानी के बारे में जानकारी एवं अपने अनुभव के बारे में बताया। मौके पर बसंत कुमार, नवीन कुमार, संजय सिन्हा, कुंदन सहित सभी 150 माइक्रो आब्जर्वर, मतगणना सुपरवाईजर एवं मतगणना सहायक मौजूद थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें