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आवास योजना के लिए वसूली:ग्रामीण: आवास योजना को मुखिया प्रतिनिधि ने पैसे लिएमुखिया: लोगों का आरोप गलत, करेंगे मानहानि का केस

मुंगेर6 घंटे पहले
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नौवागढ़ी दक्षिणी पंचायत के वार्ड-8 स्थित जय मंगल पासवान टोला के लोग।
  • सदर प्रखंड अंतर्गत नौवागढ़ी दक्षिणी पंचायत के जय मंगल पासवान टोला का मामला
  • आवास योजना का फार्म भरने के नाम पर मुखिया प्रतिनिधि पर दो-दो बार 60 ग्रामीणों से प्रति परिवार 200 रुपए की वसूली का लगाया गया आरोप

पीएम आवास योजना का फॉर्म भरने के लिए मुखिया प्रतिनिधि ने दो-दो बार प्रति परिवार 200 रुपए की वसूली की। यह कहना है सदर प्रखंड अंतर्गत नौवागढ़ी दक्षिणी पंचायत के वार्ड 8 के जय मंगल पासवान टोला के लोगों का। हरिजन बहुल इस गांव के अधिकांश ग्रामीण झोपड़ी में रहते हैं। लगभग 450 की आबादी वाले इस गांव में एक भी ग्रामीण को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। ग्रामीणों के अनुसार मुखिया प्रतिनिधि ने दो-दो बार 200 रुपए टोले के 60 लोगों से वसूली की। लेकिन एक भी ग्रामीण को अावास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। गांव में 3 साल पूर्व बनी ईंट सोलिंग के किनारे नाला नहीं बनाए जाने के कारण ग्रामीण अपने घरों का गंदा पानी सड़क किनारे बहाने को विवश हैं। हालांकि मुखिया प्रतिनिधि पर लगे आरोपों का मुखिया विभा कुमारी के दो-टूक खंडन करते हुए कहा कि वो इस मामले में मानहानि का दावा करेंगी। दूसरी ओर बीडीओ वीणा मिश्रा ने कहा कि वर्ष 2011 की एसईसीसी सूची में जिन लाभुकों का नाम दर्ज है, वैसे सभी लाभुकों को प्राथमिकता के आधार पर आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। जयमंगल पासवान टोला के ग्रामीण सनोज पासवान, मुरारी पासवान सहित अन्य ने बताया कि तीन साल पहले मुखिया के प्रतिनिधि गांव आए थे और कहा था कि सब काे आवास मिलेगा। इसके लिए फार्म भरने के नाम पर 60 ग्रामीणों से 200 रुपया प्रति ग्रामीण वसूली किए थे। पुन: डेढ़ साल बाद मुखिया प्रतिनिधि आए और कहा कि पुराना सूची कैंसिल हो गया है फिर से नया फार्म भरा जाएगा और पुन: 200 रुपया प्रति परिवार की वसूली कर ले गए। लेकिन आज तक आवास उन लोगों को नहीं मिल सका।

आवास योजना के लिए फार्म भरने की जरूरत नहीं
वहीं बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए लाभुक का चयन एसईसीसी डाटा 2011 की सूची के आधार पर किया जाता है। इसके लिए ग्रामसभा के माध्यम से मुखिया, वार्ड सदस्य और ग्रामीण की उपस्थिति में प्राथमिकता सूची तैयार की जाती है। प्राथमिकता सूची का प्रखंड एवं जिला स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। इसके लिए आवास विहीन तथा एक-दो कच्चे कमरे के मकान वाले वैसे लाभुक को रखा जाता है जिसकी मासिक आय बहुत ही कम हो। इस योजना के लाभुक के लिए किसी भी प्रकार के फार्म भरने अथवा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती है

कभी कभार गांव आतीं मुखिया, कई समस्याएं
तौफिर दियारा से करीब 20 वर्ष पूर्व आकर गांव में बसे ग्रामीण बताते हैं कि नौवागढ़ी दक्षिणी पंचायत की मुखिया विभा कुमारी कभी कभार गांव आती है। ग्रामीण उससे अपनी समस्याओं से अवगत भी कराते हैं, परंतु समस्या का समाधान आज तक नहीं हो पाया। गांव में सड़क किनारे नाला नहीं रहने के कारण सबसे ज्यादा परेशानी गंदा पानी बहाने को लेकर होती है। ग्रामीण घरों के आगे ही सड़क किनारे गंदा पानी बहाते हैं। चापाकल भी तीन साल से खराब है।

डीडीसी को दिया जा चुका आवेदन: मुखिया
ग्रामीणों के आरोप पर मुखिया विभा कुमारी ने कहा कि बेबुनियाद आरोप है। जिस ग्रामीण ने ऐसा आरोप लगाया है उसके खिलाफ वह मानहानि का मुकदमा करेंगी। ग्रामीणों को आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए डीडीसी को अावेदन भी दिए हैं। जयमंगल टोला के सभी ग्रामीणों का राशन कार्ड तौफिर दियारा का है।

सूची में शामिल लाभुक को मिलेगा लाभ
वर्ष 2011 की एसईसीसी सूची के आधार पर पीएम आवास के लिए पीडब्ल्यूएम (परमानेंट वेटिंग लिस्ट) तैयार किया गया है। जिसमें 28 हजार परिवार शामिल हैं। सर्वे के बाद 1500 परिवार अयोग्य करार दिए जा चुके हैं। शेष को लाभ दिए जाने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू होगी। जय मंगल पासवान टोला के ग्रामीणों का नाम लिस्ट में है तो लाभुकों को लाभ अवश्य दिया जाएगा।
संजय कुमार, डीडीसी, मुंगेर।

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