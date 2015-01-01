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26-29/10 का मामला:विसर्जन गोलीकांड मामले की जांच के लिए मिला सात दिनों का समय समाप्त

मुंगेरएक घंटा पहले
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  • मगध आयुक्त ने मुंगेर पहुंचकर मामले की छानबीन की थी

प्रतिमा विसर्जन के दौरान 26 अक्टूबर की रात हुई लाठीचार्ज व गोलीबारी मामले की जांच के लिए सात दिनों की समयसीमा शनिवार को पूरी हो गई। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जांच अधिकारी मगध के आयुक्त असंगबा चुआ आओ ने अभी तक अपनी रिपोर्ट राज्य चुनाव आयोग को नहीं सौंपा है। बता दें कि 26 अक्टूबर की घटना के विरोध में 29 अक्टूबर को निकाले गए विरोध मार्च के दौरान आगजनी और पथराव के बीच चुनाव आयोग ने तत्कालीन एसपी-डीएम को हटाते हुए मगध रेंज के आयुक्त असंगबा चुआ आओ को सात दिनों में मामले की जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था। मामले की जांच के लिए 30 अक्टूबर को असंगबा मुंगेर पहुंचे और घटनास्थल के आसपास के अलावा कई लोगों से पूछताछ की। जांच प्रक्रिया को पूरी तरह से गोपनीय रखते हुए वो दो नवंबर को वापस लौट गए। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने अबतक चुनाव आयोग को अपना रिपोर्ट नही सौंपा है। जिससे मुंगेर वासियों के बीच जांच सं संबंधित असमंजस की स्थित बनी है। मामले में जांच अधिकारी का पक्ष जानने के लिए उनके द्वारा ही जारी मोबाइल नंबर पर बात करने के कोशिश हुई, लेकिन बात नहीं हो सकी।

स्थानीय लोगों से अधिकारी ने की थी पूछताछ
जांच के दौरान अधिकारी ने बड़ी दुर्गा स्थान और विसर्जन वाले रुट चार्ट के अनुसार विभिन्न जगहों पर स्थानीय लोगों और दुकानदारों से भी बातचीत की थी। इस दौरान कई लोगों द्वारा बताया गया कि पीएनबी के समीप बड़ी दुर्गा की प्रतिमा शाम 07 बजे से रात के 11 बजे तक रुकी रही। आयुक्त ने कारण जानना चाहा कि आखिर इतने देर तक यहां क्यों प्रतिमा को रोक कर रखा गया। बाटा चौक, पंडित दीन दयाल चौक पर भी उन्होंने पूछताछ की थी।

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