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बैठक:पुलिस सभा में जवानों की समस्या से अवगत हुए एसपी

मुंगेर4 घंटे पहले
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न्यू पुलिस लाइन में गुरुवार की शाम पुलिस सभा की गई। सभा में एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो पुलिस जवानों की समस्याओं से अवगत हुए और समस्याओं के निष्पादन का आश्वासन दिया। एसपी ने पुलिस जवानों और अधिकारियों से कहा कि अगर आप लोगों को किसी तरह की कोई समस्या होती है तो तुरंत उन्हें अवगत कराएं।

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