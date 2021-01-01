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  • Started Mushroom Cultivation Under The Bed On Which She Slept, Today 3500 Families Are Cultivating Mushroom Under The Inspiration Of Veena Devi.

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खेतीबारी:जिस पलंग पर सोती थी, उसी के नीचे से शुरू की मशरूम की खेती, आज वीणा देवी की प्रेरणा से 3500 परिवार मशरूम की खेती कर हो रहे हैं आत्मनिर्भर

मुंगेर6 घंटे पहले
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समूह से जुड़ी मशरूम की खेती करती वीणा देवी। - Dainik Bhaskar
समूह से जुड़ी मशरूम की खेती करती वीणा देवी।

मंजिल उन्हीं को मिलती है, जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है... इस उक्ति को चरितार्थ किया है मशरूम लेडी वीणा देवी ने। जिन्होंने पलंग के नीचे से मशरूम की खेती शुरू की और आज पूरे देश में मशरूम लेडी के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी उन्हें सम्मानित कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार तक उनकी तारीफ कर चुके हैं। वीणा ने मशरूम की खेती के जरिए अपनी गरीबी तो दूर की ही, लेकिन साथ ही साथ 100 से अधिक गांव में मशरूम की खेती के लिए लोगों में उत्साह भर दी। उनकी कोशिशों से आज 3500 से भी अधिक परिवारों का जीवन यापन आसानी से चल रहा है। वीणा देवी ने बताया कि शुरुआत में उनके पास मशरूम की खेती करने के लिए जमीन नहीं थी। इसके बाद उन्होंने दिमाग लगाकर जिस पलंग पर सोती थी उसी के नीचे से मशरूम का एक किलो बीज मंगाकर इसकी खेती करनी शुरू की। क्योंकि वही एक मात्र जगह उनके घर में थी। वीणा देवी के इस कहानी को पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद अपने ट्विटर हैंडल के जरिए साझा किया था।

विवि टीम ने उनकी खेती का तरीका किया वायरल
मशरूम की खेती के लिए वीणा ने अपने पलंग को चारों ओर से साड़ी से घेर दिया था। उनका यह तरीका जब लोगों तक पहुंचा तो कृषि विश्वविद्यालय की टीम उनके घर तक पहुंची और उनके इनोवेशन की तस्वीरें और वीडियो बाहर की दुनिया में वायरल हो गई। जिसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री-राष्ट्रपति सहित कई अन्य संस्थाओं ने सम्मानित किया।

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनना ही लक्ष्य
वीणा देवी की कार्य कुशलता को देखते हुए दौड़ी पंचायत का सरपंच भी बनाया गया। खेती से पहले बीना देवी अपने चार बच्चों को लेकर परेशान रहती थी कि कैसे उन्हें अच्छी शिक्षा दिलाएं। लेकिन अब वह आर्थिक रूप से इतनी मज़बूत हो चुकी है कि वह अपने बड़े बेटे को अब इंजीनियरिंग करा रही हैं। वीणा ने बताया कि गरीबी और जमीन के अभाव में उन्होंने पलंग के नीचे जमीन पर मशरूम की खेती शुरू की थी। आज कारवां आगे बढ़ता जा रहा है। लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना ही उनका लक्ष्य है।

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