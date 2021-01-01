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क्राइम:जमीन कब्जाने को दंपति को पीटा, गोलीबारी

मुंगेरएक घंटा पहले
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  • कोतवाली थाना क्षेत्र के लाल दरवाजा गीता बाबू रोड की घटना

कोतवाली थाना क्षेत्र के लाल दरवाजा गीता बाबू रोड में कुछ दबंगों ने दंपति समेत परिवार के अन्य लोगों के साथ मारपीट की। इस दौरान दबंगों ने दहशत फैलाने के उद्देश्य से लगभग सात राउंड गोलियां भी चलाई। मारपीट में घायल लोगों को परिजनों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के बाद पुलिस छानबीन में जुट गई है।

दरअसल, मंगलवार की दोपहर लाल दरवाजा गीता बाबू रोड निवासी 50 वर्षीय राजा प्रसाद यादव पत्नी आशा देवी तथा पुत्र सोनू यादव के साथ घर पर थे। तभी रजनीश यादव, जितेंद्र यादव, फुचो यादव, हीटर यादव, रोशन यादव सहित कुछ अज्ञात लोगों ने उनके घर पर हमला कर दिया।

बदमाशों ने सात राउंड गोली भी चलाई, अभी आवेदन नहीं

इन आरोपियों ने रजनीश यादव के साथ बुरी तरह मारपीट की, तथा बीच-बचाव करने पहुंची उसकी पत्नी आशा देवी व पुत्र सोनू यादव को भी बुरी तरह मारपीट कर घायल कर दिया। वहीं दहशत फैलाने के लिए करीब सात राउंड गोलियां भी चलाई। घटना के संबंध में घायल राजा प्रसाद यादव ने बताया कि सभी आरोपी अपराधी किस्म के लोग हैं।

सवा बीघा जमीन पर दबंगों की नजर, भागने का बना रहे दबाव

रजनीश यादव का बहुत दिनों से उनके सवा बीघा जमीन पर नजर है। वह उन लोगों को जमीन से बेदखल कर अपना कब्जा करना चाहता है। ताकि टोपोलैंड में जमीन के जाने के बाद उसकी निर्धारित राशि उसे मिल सके। इसके लिए वह बार-बार मारपीट कर मकान-जमीन छोड़कर अन्यत्र जाने का दबाव बना रहा है। इस बाबत कोतवाली थानाध्यक्ष पंकज कुमार सिंह ने बताया कि मारपीट की सूचना मिली है। आवेदन मिलते ही कार्रवाई की जाएगी।

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