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अव्यवस्था:त्योहार के समय भी शहर में रोशनी की उचित व्यवस्था नहीं

मुंगेर4 घंटे पहले
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भाजपा नेता कृष्णा मंडल ने कहा कि दिवाली, काली पूजा, महापर्व छठ केे समय भी शहरी क्षेत्र में रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। हर पोल पर लाइट नहीं लग पाई है। और जिस पोल पर लाइट लगी है, वह जल नहीं रही है। निगम फुटपाथी विक्रेताओं को स्टाल देने में भी फेल है

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