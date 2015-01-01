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निभाई परंपरा:सोने-चांदी के साथ इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भी हुई खूब खरीदारी

मुंगेर4 घंटे पहले
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धनतेरस पर एसपी गोल्ड ज्वेलर्स में जेवरात की खरीदारी करतीं महिलाएं।
  • शुभ मुहूर्त में लोगों ने की धनतेरस पर पूजा, मान्यता के अनुसार खरीदा झाड़ू

धनतेरस पर लोगों ने अच्छी खरीदारी की। दोपहर बाद बर्तन, जेवरात व दो पहिया वाहनों के साथ इलेक्ट्रॉनिक सामानों की दुकानों पर अच्छी भीड़ रही। मिट्टी के बने लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति की अच्छी बिक्री हुई। स्टील के बर्तन खूब बिके। इस दिन कलश खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस पर बर्तन खरीदने वालों को उसे खाली नहीं रखना चाहिए, बल्कि पूजा से पहले उन में जल भरकर रखना चाहिए। पंडितों के अनुसार अकाल मृत्यु से बचने के लिए धनतेरस के दिन प्रदोष काल में घर के बाहर यमराज के लिए एक दीपक जलाया जाता है। इससे यम का दीपक भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से यमराज प्रसन्न होते और वे उस परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु से रक्षा करते हैं। धनतेरस की खरीदारी में चांदी के सिक्के, आभूषण आदि की खरीदारी शुभ मानी जाती है। लक्ष्मी पूजा के दिन चांदी के इन वस्तुओं की पूजा करनी चाहिए।
लोहे व कांच के सामान की नहीं करनी चाहिए खरीदारी
पंडित निरंजन झा के अनुसार धनतेरस का शुभ मुहूर्त 27 मिनट का है। शाम 5:30 से 5:59 तक पूजा करनी चाहिए। पूजा करना फलदाई साबित होगा। यदि कोई इस समय दीपदान करता है तो अति शुभ होगा। जानकार द्वारा धनतेरस पर लोहे व कांच के सामान नहीं खरीदने की सलाह दी जाती है। धनतेरस के दिन दिवाली के दिन होने वाली लक्ष्मी पूजा के लिए मां लक्ष्मी व गणेश की मूर्ति खरीदनी चाहिए। यह यजमान के लिए सौभाग्य सुखदायक प्रदान करने वाला होता है। मां लक्ष्मी की धन वर्षा करती हुई मूर्ति दिवाली के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं।

हीरो के अलग-अलग मॉडल व बजाज का पल्सर खूब बिका
असरगंज में मुख्य बाजार साथ मासूमगंज व मकबा के बाजारों में बाइक, बर्तन, टीवी, फ्रीज, आभूषण समेत कई इलेक्ट्रॉनिक सामानों की जमकर खरीदारी हुई। जलालाबाद स्थित साप्ताहिक हाट में दिन भर जबरदस्त भीड़ रही और पथ पर जाम रहा। मुख्य बाजार असरगंज में दिन भर जाम रहा। सबसे ज्यादा भीड़ बर्तनों की दुकान में रही। बाइक की खूब बिक्री हुई। हीरो शोरूम के प्रोपराइटर विपिन साह ने बताया कि शाम तक 50 से अधिक गाड़ियां बिकी। बजाज पल्सर खूब खरीदी गई। असरगंज मुख्य बाजार स्थित आभूषणों की दुकान पर देर शाम तक सोने-चांदी के सिक्कों की बिक्री हुई। बरियारपुर बाजार में लोगों ने बड़ी संख्या में खरीदारी की। ग्रामीणों ने मां लक्ष्मी की पूजा को लेकर विभिन्न पूजन सामग्री की खरीदारी की। अन्य पूजन सामग्री लोगों ने खरीदे। इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानों पर लोगों की भीड़ रही। बर्तन दुकानों व अन्य सामग्रियों की जमकर खरीदारी हुई। खरीदारी सुबह से देर रात तक जारी रही।

जमालपुर में ~ 30 लाख के सोने के जेवरात की खरीदारी
जमालपुर | कोरोना काल में शहर के लगभग 50 ज्वेलरी दुकानों में भीड़ दिखी। सभी दुकानों में ग्राहकों ने 30 लाख रुपए तक के सोने के जेवरातों की खरीदारी की। इलेक्ट्रॉनिक दुकानों में 15 से 20 लाख रुपए की ग्राहकों ने की। फ्रीज, टीवी, एलईडी समेत अन्य सामानों की भी जमकर खरीदारी की। हलीमपुर निवासी शिप्रा भारती, संतोष कुमार, शुभम आदि ने बताया कि कोरोना काल के दौरान काफी परेशानियां हुई थीं, जिस कारण कम खरीदारी कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा बार-बार आगाह करने के बावजूद बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई। बिना मास्क लगाए ग्राहकों ने खरीदारी की। सीओ शंभू मंडल ने बताया कि जिला प्रशासन के आदेश का हर हाल में पालन करना है। वैसे दुकानदार व ग्राहक जो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, वैसे लोगों को चिह्नित कर कार्रवाई की जाएगी।

हवेली खड़गपुर में 80-90 लाख रुपए का कारोबार
हवेली खड़गपुर | धनतेरस पर कोरोना का असर दिखा। लोग सोने-चांदी, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल, फर्नीचर आदि की खरीदारी किए। खड़गपुर बाजार में मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में एलईडी टीवी, वाशिंग मशीन, फ्रीज, इन्वर्टर, एलईडी बल्व, बाइक, सोना-चांदी, बर्तन, फर्नीचर व अन्य उत्पादों को खरीदने वालों की तादाद अच्छी-खासी रही व धनतेरस को ले बाजार में लोगों का उत्साह दिखा। टीवी व मोबाइल समेत फर्नीचर की दुकानों पर शाम में लोगों ने खूब खरीदारी की। इधर, स्थानीय स्तर पर बाइक, मोबाइल, सोने-चांदी, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम समेत अन्य वस्तुओं की 80-90 लाख रुपए से अधिक की खरीदारी हुई। खड़गपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स के संजीव कुमार ने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस बार एक चौथाई कारोबार की ही संभावना है।

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