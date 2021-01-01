पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

हादसा:मिनी हाईवा और मैजिक की टक्कर में तीन जख्मी

टेटिया बंबर6 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

रविवार सुबह गंगटा संग्रामपुर मुख्य मार्ग के पतघाघर के समीप मिनी हाईवा और सवारी वाहन मैजिक बीआर46 सी 1656 के बीच आमने-सामने की टक्कर में तीन यात्री जख्मी हो गए। जख्मी की पहचान कटियारी निवासी क्रांति देवी, मकनपुर निवासी परशुराम ठाकुर एवं सवारी वाहन चालक छाता निवासी भूषण यादव के रूप में हुई। तीनों जख्मी को संग्रामपुर स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया जहां से क्रांति देवी को जमुई तो परशुराम ठाकुर को भागलपुर रेफर किया गया। इधर मिनी हाईवा ठोकर मारते हुए भागने में सफल रहा। घटना के विरोध में जख्मी के परिजन व ग्रामीणों ने पतघाघर बजरंगबली मंदिर के समीप सड़क को जाम कर दिया गया। जाम लगभग 5 घंटे तक रहा। लोगों को समझाने में मुखिया गणेश यादव, पैक्स अध्यक्ष सुरेश यादव एवं मिथिलेश यादव को समझाया एवं जाम तुड़वाया। जख्मी परशुराम के भाई शिव कुमार ठाकुर ने टेटिया थाने में मिनी हाईवा व चालक के विरुद्ध आवेदन दिया है जिसमें बताया गया कि मिनी हाईवा मंझगांय निवासी ललन कुमार यादव का है। पुलिस जांच में जुट गई है।

पुलिस की कार्यशैली से आक्रोशित ग्रामीणों ने की रोड जाम

घटनास्थल पर देर से पुलिस के पहुंचने पर आक्रोशित ग्रामीणों का कोपभाजन बनना पड़ा। जाम स्थल पर फंसे यात्री टेटिया बंबर थानाध्यक्ष को दर्जनों वार फोन करने के बाद देर से पुलिस आने पर ग्रामीण का जाम स्थल पर पुलिस के खिलाफ हंगामा करते हुए नजर आया। इधर जाम में फसे बांका के डीएफओ भी दो घंटे जाम में सड़क किनारे खड़े रहे।

मिनी हाईवा चालक के पास नहीं था पेपर
ग्रामीणों ने बताया की मिनी हाईवा चालक के पास कोई पेपर नहीं था। दो वर्ष पूर्व उसके घर से मुजफ्फरपुर से चोरी हुई स्विफ्ट डिजायर बरामद हुई थी। ग्रामीणों ने बताया कि कागजात की जांच हो तो यह गाड़ी भी चोरी हुई निकल सकती है। मामले की छानबीन जारी है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser