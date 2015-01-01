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खेलकूद:टोनू की घातक गेंदबाजी से बासुदेवपुर बना चैंपियन

टेटिया बंबर3 घंटे पहले
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विजेता टीम को ट्रॉफी देते पैक्स अध्यक्ष हरिनंदन यादव।
  • एमसीसी क्रिकेट क्लब मोथीतरी की ओर से आयोजित फाइनल में बासुदेवपुर ने गंगटा मोड़ को हराया
  • बासुदेवपुर की ओर से विक्रम ने 13 गेंदों पर बनाए 40 रन

एमसीसी क्रिकेट क्लब मोथीतरी की ओर से आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला गुरुवार को बासुदेवपुर और गंगटा मोड़ की टीम के बीच खेला गया। टॉस जीतकर गंगटा मोड़ की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 16 ओवर के इस मुकाबले में 15 ओवर 2 बॉल में 146 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। बासुदेवपुर की टीम से टोनू कुमार ने 4 ओवर की बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 28 रन देकर शीर्ष क्रम के पांच बल्लेबाजों को आउट किया। जवाब में उतरी बासुदेवपुर की टीम 12 ओवर 4 बॉल पर 5 विकेट के नुकसान पर 147 रन बनाकर जीत हासिल करते हुए टूर्नामेंट का विजेता बना। बासुदेवपुर की ओर से विक्रम कुमार ने 13 गेंदों पर ताबड़तोड़ 40 रन बनाकर जीत सुनिश्चित की। इसके पूर्व गंगटा मोड़ की टीम ने गौरव कुमार के 10 बॉल पर 25 रन एवं गोलू कुमार के 12 बॉल पर 27 रन की बदौलत 146 का स्कोर खड़ा किया। टूर्नामेंट में बासुदेवपुर टीम के टोनू को 4 ओवर में 28 रन देकर पांच विकेट लेने के लिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। जबकि गंगटा मोड़ टीम के बंगाली दादा को पूरे टूर्नामेंट में हरफनमौला प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार दिया गया।

आयोजन में स्थानीय जनप्रतिनिधि रहे मौजूद
टूर्नामेंट का उद्घाटन गंगटा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष हरिनंदन यादव, वार्ड सदस्य बेली मीरा एवं विकास मित्र मीरा देवी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। विजेता, उपविजेता, मैन ऑफ द सीरीज एवं मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार वितरण गंगटा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष हरिनंदन यादव, मीरा देवी, वार्ड सदस्य बेली मीरा एवं पत्रकार शिव शंकर फंटूश के हाथों किया गया। मैच में अंपायर की भूमिका मनोज मंडल एवं विजय किस्कू, जबकि कमेंट्री सूरज मंडल उर्फ मुन्ना कर रहे थे। स्कोरर छोटू कुमार उर्फ अजय बासकी थे।

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